Nádherné jezero staré 3 miliony let, kde se i v září koupe nejlevněji v Evropě

Nemusíte nutně k moři, abyste si v září užili teplou vodu. Ochridské jezero nabízí koupání, hory i historické památky a krásné okolí.
Při hledání podzimní dovolené se lidé stále poohlíží hlavně po moři. Přitom existuje alternativa, která nabízí něco, co klasické přímořské letovisko jednoduše nemá.
Ochridské jezero leží na hranici Severní Makedonie a Albánie a jeho historie i příroda jsou natolik výjimečné, že se celý region dostal i na seznam UNESCO. Pokud jde o podzimní dovolenou u něj, voda si po horkém létě stále drží příjemnou teplotu a začátkem podzimu se v ní pořád dá pohodlně koupat. Voda se nevzdává letního tepla a město dýchá kulturou
Ochridské jezero není obyčejná vodní nádrž. Patří k nejstarším a nejhlubším evropským jezerům a jeho maximální hloubka dosahuje přibližně 288 metrů. Takové stáří a specifické podmínky
pomohly vytvořit unikátní ekosystém s řadou endemických druhů z třetihor, vysvětluje UNESCO. Podle dat může být voda na začátku měsíce stále velmi příjemná. Pro oblast Ochridu uvádí některé desetileté statistiky začátkem září průměry kolem 25-26 °C. V říjnu už ale voda postupně chladne, přesto se může pohybovat kolem 20-23 °C, uvádí SeaTemperatures.
Město Ochrid patří podle UNESCO k nejstarším lidským sídlům v Evropě. V historickém centru najdete mnoho kostelů i archeologických nalezišť. Jedním z nejslavnějších je kostel sv. Jana v Kaneu, stojící nad jezerem, odkud se otevírá jeden z nejznámějších výhledů na Ochrid. Za návštěvu
stojí i pevnost cara Samuila či kostel sv. Sofie. Zdejší kulturní dědictví zahrnuje více než 800 byzantských ikon z 11. až konce 14. století a přes 2 500 m² dochovaných fresek. Mimořádný je také klášter sv. Pantelejmona v Plaošniku. UNESCO ho označuje za nejstarší slovanský klášter.
Od září začínají ceny v Chorvatsku padat o desítky procent: Moře je přitom teplejší než v červnu Jedno jezero, dvě země a výlet přes hranici
Ochridské jezero má další zvláštnost: část jeho hladiny patří Severní Makedonii a část Albánii. Zatímco ta větší, přibližně dvě třetiny, leží na makedonské straně, zbytek připadá Albánii. Celý region je už dnes chráněný jako přeshraniční přírodní a kulturní dědictví UNESCO, přičemž v roce 2019 bylo dědictví rozšířeno také o
část na albánském území včetně poloostrova Lin. Tam čeká další překvapení. Archeologové tady objevili pozůstatky raně křesťanského kostela založeného v polovině 6. století. V mělčinách kolem jezera se zase nachází tři lokality s pozůstatky pravěkých kůlových obydlí. Fotografie: Amazone7 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 2.0
I proto je dobré naplánovat si během dovolené výlet podél obou břehů. Za jediný den se dá stihnout například Ochrid, přejezd směrem k albánské straně a
návštěva Pogradece nebo poloostrova Lin. Úplně objet celé jezero a ještě si všechno důkladně prohlédnout by už ale bylo na jeden den příliš ambiciózní. Z Prahy přímo? Nově ano
Mezi Prahou a Ochridem je nově přímé spojení, takže to je celkem bez starostí. Dostupné jsou samozřejmě i varianty s jedním přestupem, například přes Vídeň nebo Bělehrad, radí FlightConnections.
Alternativou je letět do jiné destinace v regionu a pokračovat po zemi, případně zvolit letecké spojení s přestupem. Pro cestovatele, kteří si chtějí projet Balkán, to nemusí být problém. Ochrid lze spojit například s návštěvou Skopje, Albánie nebo Kosova.
Občanům ČR pro vstup do Severní Makedonie stačí platný cestovní pas, přičemž makedonské úřady uznávají také platný občanský průkaz. Pro české občany platí bezvízový režim do 90 dnů během 180denního období, uvádí MZV ČR.
Fotografie: IvanStojmirov / Creative Commons / Attribution-Share Alike 2.0 Proč dát Ochridu šanci právě na podzim?
V létě může být hlavním programem koupání. V září si ráno můžete zaplavat v jezeře, přes den vyrazit do historického centra, na vyhlídku nebo k některému z klášterů a večer se vrátit k vodě.
Teploty už nejsou tak vyčerpávající jako v červenci a srpnu a okolní hory dávají celému regionu úplně jinou atmosféru. Můžete se vykoupat v jezeře starém miliony let, projít se městem s historií sahající hluboko do minulosti a během jediného výletu překročit hranici do Albánie. Na SvětěKreativity.cz jsme také radili, jak si co nejefektivněji zabalit zavazadlo.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
UNESCO, UNESCO, SeaTemperatures, SeaTemperature, FlightConnections, MZVČR, MZVČR, Wikipedie
The post
Ochridské jezero staré 3 miliony let, kde se i v září koupe nejlevněji v Evropě: Létá se tam přímo z Prahy appeared first on Světkreativity.