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Nádherné jezero staré 3 miliony let, kde se i v září koupe nejlevněji v Evropě

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Nemusíte nutně k moři, abyste si v září užili teplou vodu. Ochridské jezero nabízí koupání, hory i historické památky a krásné okolí.
Ochridské jezero s městem Ochrid

Ochridské jezero s městem Ochrid

Zdroj: Fotografie: Picryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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