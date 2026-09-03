Muradov zná soupeře. Ulovit se ho pokusí 6 Kotlárů najednou. A může jich být i více

- Muradov nastoupí na prvním turnaji G MMA proti členům rodu Kotlárů
- Podle informací z tiskové konference má jít postupně až o šest soupeřů
- Formát, délka jednotlivých částí ani další pravidla zatím nejsou zveřejněné
- Uzbek uvedl, že půjde o největší finanční odměnu za jeden zápas v jeho kariéře
- Turnaj s názvem Samhain se koná 31. října v pražské Nové Spirále
Z pěti soupeřů je najednou šest
O netradičním zápase se mluvilo několik měsíců, chybělo ale to podstatné, tedy jména. Odpověď přinesla první tisková konference G MMA v pražském Duplexu.
Muradov má v jednom večeru postupně čelit až šesti členům rodu Kotlárů v čele s Diegem. Původní varianta počítala s formátem jeden proti pěti, organizace ale plán rozšířila. Přesná pravidla teprve zveřejní.
Sám bojovník působil na tiskovce uvolněně. Na dotazy k neobvyklému počtu soupeřů odpovídal v tom smyslu, že je v G MMA pracovně a chce odvést dohodnutou práci. Během večera opakovaně popichoval promotéra Jakuba Jíru, ať klidně přidá další Kotláry, za každého ovšem chce připlatit.
Zopakoval také to hlavní. Jde o největší honorář za jeden zápas v jeho dosavadní kariéře. Konkrétní částku nepotvrdil ani při vstupu do organizace, ani teď.
Šampion, který má do klece jít měsíc po titulu
Kontrast mezi Muradovovou sportovní pozicí a připravovanou akcí je zásadní. Šestatřicetiletý Uzbek prošel UFC, jeho oficiální bilance je 30 výher a 8 porážek a v OKTAGONu drží hned dva pásy, regulérní titul polotěžké váhy a prozatímní ve střední.
Ten první získal 1. srpna na pražské Štvanici. Do titulového duelu proti Willu Fleurymu naskočil jako náhradník za zraněného Daniela Škvora dvanáct dní před turnajem a poprvé v kariéře nastoupil v polotěžké divizi. V závěru prvního kola inkasoval knockdown a byl blízko konci. Ve druhém kole potřeboval devatenáct sekund, aby Ira sestřelil pravačkou a dorazil na zemi. Fleury do té doby v OKTAGONu neprohrál.
Rozhodnou pravidla, která ještě nikdo neviděl
Původní myšlenku postavit jednoho profesionála proti pěti soupeřům veřejně kritizoval promotér OKTAGONu Ondřej Novotný, který zpochybňoval bezpečnost i sportovní smysl formátu. Jeho reakce přišla ještě v době, kdy nebyla známá konkrétní jména. G MMA mezitím počet soupeřů zvýšila.
Právě proto jsou zveřejněná pravidla klíčová. Rozdíl mezi několika krátkými úseky proti výrazně méně zkušeným soupeřům a dlouhými navazujícími částmi bez pauzy je zásadní, a to jak pro zátěž, tak pro riziko. Dokud organizace formát nepopíše, nedá se seriózně posoudit ani jedno.
Jisté je zatím datum, místo a jméno. Turnaj Samhain se koná 31. října 2026 v pražské Nové Spirále a nejsledovanější sportovní jméno celé karty už svůj úkol zná.
Drzý Kotlár tvrdě narazil. Vémola uštědřil Diegovi na tiskovce několik facek