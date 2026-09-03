Jeden parfém nestačí: Voňavý trend roku 2026 mění pravidla

Co je to vlastně „scent stacking”?
Scent stacking v překladu znamená vrstvení vůní a není jen o tom, že na sebe nastříkáte různé parfémy. Jde o promyšlené kombinování několika voňavých produktů – od sprchových gelů přes tělová mléka a oleje až po samotné parfémy nebo vlasové mlhy. Cílem je vytvořit vícevrstvý vonný profil, který se postupně rozvíjí. Jak uvádí magazín Myself, jednotlivé produkty můžete vybírat tak, aby se vzájemně doplňovaly a vytvořily osobitý výsledek.
Samotné vrstvení vůní není žádnou novinkou. Nové je především to, jak výrazně se z něj v roce 2026 stává součást beauty kultury a způsob osobní sebeprezentace. Trend reaguje na touhu po individualitě – v době, kdy je téměř všechno dostupné na pár kliknutí, chceme vytvořit něco, co bude patřit jen nám. Kombinací různých produktů tak můžete dosáhnout vůně, která bude působit osobněji než jeden samostatný parfém.
Podobně jako skládáte outfit z několika kousků oblečení, abyste vytvořili ucelený styl, i u vůní vrstvíte jednotlivé složky tak, aby výsledek odrážel vaši náladu, vkus a osobnost.
Proč je vrstvení vůní tak populární?
Podle analýzy trendů pro rok 2026, kterou zveřejnil
Pinterest, se spotřebitelé stále více odklánějí od představy jediné charakteristické vůně. Generace Z a mileniálové hledají personalizaci a možnost vytvořit si vlastní vonný podpis. Vyhledávání výrazu „niche perfume collection“ na Pinterestu vzrostlo o 500 %, „perfume layering combinations“ o 125 % a „scent layering“ o 75 %. Čísla naznačují, že lidé nechtějí vůni pouze vybrat z regálu a stále více je zajímá také to, jak si ji sami poskládat.
Technika může mít i praktické výhody. Jednou z nich může být delší výdrž vůně. Hydratovaná pokožka totiž pomáhá parfému lépe přilnout, takže před samotnou aplikací může být užitečné použít tělové mléko nebo olej. Pokud chcete vrstvení cíleně podpořit, můžete sáhnout po produktu s podobnou vonnou složkou, jakou obsahuje váš parfém.
Další výhodou je možnost přizpůsobit vůni náladě nebo ročnímu období. Pokud máte oblíbený svěží letní parfém, můžete ho v chladnějším počasí doplnit teplejším dřevitým nebo ambrovým tónem. A v neposlední řadě jde o způsob, jak kreativně využít i parfémy a tělové produkty, které vám samy o sobě úplně nesedí, ale ve správné kombinaci mohou fungovat překvapivě dobře.
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I když je kreativita vítaná, při prvních pokusech se vyplatí držet několika jednoduchých principů. Pomohou vám najít harmonickou kombinaci, aniž by výsledná vůně působila příliš intenzivně.
Při vrstvení parfémů se často začíná výraznější a hlubší vůní, ke které následně přidáte lehčí akcent. Dřevité, vanilkové nebo ambrové tóny mohou vytvořit výraznější základ, zatímco citrusové, bylinné či lehké květinové vůně dodají výsledku svěžest. Nejde však o pevné pravidlo – pořadí můžete přizpůsobit konkrétním parfémům i výsledku, kterého chcete dosáhnout.
Vůně také potřebuje vhodný podklad. Pokud máte suchou pokožku, parfém z ní může rychleji vyprchat, proto je dobrým prvním krokem neparfémované tělové mléko nebo tělový olej. Pokud chcete vonný profil cíleně budovat už od začátku, můžete místo neutrálního produktu použít tělové mléko s jednou dominantní složkou, která se objevuje i ve vašem hlavním parfému. Může jít například o růži, vanilku nebo mandlový tón.
Proces krok za krokem
Vrstvení vůní může začít už v koupelně. Prvním krokem může být sprchový gel s podobným charakterem, jaký má mít vaše výsledná kompozice. Pokud toužíte po romantickém květinovém dojmu, zvolte například gel s vůní růží nebo jasmínu. Poté následuje hydratační vrstva, kterou nanesete na ještě mírně vlhkou pokožku. Použijte buď úplně neparfémovaný produkt jako neutrální podklad, nebo vonné tělové mléko, které položí první vrstvu vašeho vonného profilu.
Když je pokožka připravená a vláčná, přichází na řadu parfém. U výraznější vůně začněte menším množstvím a aplikujte ji na místa, kde ji chcete během dne vnímat. Může jít o krk, zápěstí nebo oblast za ušima. Na základní vůni následně přidejte akcent v podobě druhého parfému nebo lehčí vonné mlhy.
Finálním dotykem může být speciální mlha do vlasů. U vlasů však používejte produkty určené přímo k tomuto účelu, protože klasické parfémy obsahují alkohol, který může vlasy vysušovat.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: KLASICKÉ PARFÉMY MAJÍ KONKURENCI: ČÍM DÁL VĚTŠÍ POPULARITĚ SE TĚŠÍ PRODUKT, KTERÝ MÁ TISÍCILETOU HISTORII Foto: Pexels Jak kombinovat rodiny vůní a hledat harmonii?
Pokud s vrstvením teprve začínáte a nechcete experimentovat úplně naslepo, můžete se inspirovat několika osvědčenými principy. Květinové vůně se často dobře doplňují s ovocnými tóny, které vytvářejí sladší a hravější výsledek, nebo s dřevitými složkami pro elegantnější charakter. Citrusové vůně zase přinášejí svěžest a mohou odlehčit výraznější kompozice.
Dřevité a zemité tóny jako cedr mohou fungovat jako stabilní základ. Doplnit je můžete něčím sladším, například vanilkou nebo fazolí tonka. U výrazných orientálních či kořenitých vůní může být zajímavé pracovat s balzámovými tóny nebo naopak s kontrastem lehčí svěží vůně.
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak najít harmonickou dvojici, je hledat společnou ingredienci v obou produktech. Pokud mají například oba parfémy výrazný tón růže, ambry nebo vanilky, jednotlivé vrstvy se mohou přirozeněji propojit. Stejně dobře ale může fungovat i záměrný kontrast – právě ten může vytvořit nejzajímavější kombinaci.
Na co si dát při experimentování pozor
Méně je v tomto případě někdy více. Při vrstvení je snadné ztratit odhad a výsledná vůně může být pro vaše okolí až příliš intenzivní. Při prvních pokusech proto raději kombinujte komplexnější parfém s jednodušší vůní nebo tělovým produktem. Dvě velmi výrazné a komplexní kompozice se mohou navzájem překrývat a výsledný dojem může působit chaoticky.
Novou kombinaci je ideální nejprve otestovat v soukromí nebo na testovacím papírku. Dejte jí čas, protože vůně se během několika hodin mění a to, co působí příjemně bezprostředně po aplikaci, může po rozvinutí základních tónů vyznít úplně jinak.
A nakonec myslete na množství. U koncentrovanější vůně, například
Eau de Parfum, začněte raději s menším počtem střiků a postupně přidávejte podle potřeby. Lehčí Eau de Toilette nebo tělové mlhy můžete vrstvit velkoryseji, ale ani u nich neplatí, že více automaticky znamená lépe.
Scent stacking koneckonců nemá být o dodržování přesného receptu. Jeho kouzlo spočívá právě v experimentování a v hledání kombinace, která bude vonět především vám. Zdroje: Myself, Pinterest, Byrdie, TikTok