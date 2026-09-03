Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Jeden parfém nestačí: Voňavý trend roku 2026 mění pravidla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Možná jste si všimli, že se v posledních měsících na sociálních sítích stále častěji objevuje „scent stacking“. Pokud sledujete beauty influencery, pravděpodobně jste viděli videa, ve kterých si místo jednoho parfému nanášejí hned několik různých produktů. Nejde o žádnou náhodu ani o to, že by někdo nevěděl, kdy přestat. Jde o jeden z výrazných trendů pro rok 2026.
Jeden parfém nestačí: Voňavý trend roku 2026 mění pravidla

Jeden parfém nestačí: Voňavý trend roku 2026 mění pravidla

Zdroj:
Reklama
Další články z GrapesMag
Mat se vrací, ale jinak: Podzimní trendy velí pleť jako samet
Mat se vrací, ale jinak: Podzimní trendy velí pleť jako samet
Nejhravější návrat do školy se letos odehrává na nehtech
Nejhravější návrat do školy se letos odehrává na nehtech

Podzimní manikúra nemusí zůstat jen u vínové, hnědé nebo švestkové. Do beauty světa se vrací devadesátková...

Někde mezi létem a podzimem: Inspirujte se outfity, které dokazují, že přechodné období je módní příležitost
Někde mezi létem a podzimem: Inspirujte se outfity, které dokazují, že přechodné období je módní příležitost

Přechodné dny na pomezí končícího léta a přicházejícího podzimu dokáží pořádně zkomplikovat ranní výběr...

Horoskop na září 2026: Berani udělají důležitý krok, Štíři objeví sílu svých emocí
Horoskop na září 2026: Berani udělají důležitý krok, Štíři objeví sílu svých emocí

Září přinese období změn, nových rozhodnutí a hledání větší rovnováhy. První část měsíce bude pod vlivem...

Září v kinech: Rekonstrukce skutečného případu, pokračování kultovního snímku, Brad Pitt se psem i další Resident Evil
Září v kinech: Rekonstrukce skutečného případu, pokračování kultovního snímku, Brad Pitt se psem i další Resident Evil

Podzim je na dohled a v září bude v kinech panovat mrazivá i veselá atmosféra. Staneme se svědky dalších...

Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

Všechny články tohoto autora →
GrapesMag
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.