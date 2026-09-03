Jděte si cucnout, napsal Macinka Etzlerovi. Ten mu připomněl Turka, Pavla a volební výsledek, na který chce zapomenout

Na tuzemské scéně zase létá éterem přestřelka. VIP život zaznamenal, že tentokrát se rozbuškou stala zdánlivě banální věc.
Respekt zveřejnil informaci, že ministr Petr Macinka zastavil nástup Lucie Nebesářové do čela České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji, přestože interní výběrové řízení vyhrála ještě za Fialovy vlády. Během hodin se na síti X ozval novinář a dokumentarista Tomáš Etzler s kritikou. Macinkova odpověď? „Jdou si raději cucnout, Etzler, uleví se jim…“ Tím se odstartovala výměna, pod kterou leží konflikt, který už měsíce ochromuje českou zahraniční politiku. Co přesně padlo a proč to není jen hádka dvou mužů
Etzler ministrovi nevrátil nadávku stejnou mincí. Místo toho přepojil debatu tam, kde to Macinku bolí nejvíc:
na prezidenta Petra Pavla, na Filipa Turka a na volební výsledek, který z ministra dělá regionálního politika s 6 483 přednostními hlasy v Jihomoravském kraji, číslo ověřitelné v datech ČSÚ. Etzler podle sekundárně citovaných příspěvků pracoval i s označením „válečný hrdina“, které v kontextu sporu jednoznačně míří na Pavla. Macinka měl poslední slovo: „Cucnutí si bylo, koukám, úspěšné a tradičně velkolepé…“
Z doložených replik je patrné, že nešlo o náhodný střet dvou temperamentů. Etzlerova narážka na Turka a Pavla připomíná přesně tu linku, která se táhne od 8. ledna, kdy
prezident odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. V dopise premiérovi Babišovi Pavel výslovně zmínil pochybnosti o Turkově loajalitě k ústavnímu hodnotovému řádu, bagatelizaci nacismu i výroky vůči ženám a menšinám. Macinka to od té doby bere osobně. A veřejnost, včetně Etzlera, mu to připomíná.
Jdou si raději cucnout, Etzler, uleví se jim…🙌🏻— Petr Macinka (@petr_macinka)
August 26, 2026 Proč je tchajpejská kancelář jiná než velvyslanectví
Klíčový detail, který v přestřelce na X zanikl: pozice vedoucího kanceláře v Tchaj-peji není klasické velvyslanecké místo. Zákon o zahraniční službě řadí tchajpejský úřad mezi „styčné úřady nebo kanceláře“, tedy
zastupitelské úřady pro vztahy s entitou, která z pohledu mezinárodního práva není státem. U těchto pozic pověřuje a odvolává vedoucího ministr zahraničí, nikoli prezident. Hrad tu nemá ústavní páku, kterou disponuje u jmenování velvyslanců. Právě proto je Macinkovo rozhodnutí čistě jeho. A právě proto je politicky tak výmluvné. Nebesářová řízení vyhrála, ministrův podpis chyběl, a veřejné zdůvodnění, proč ho nedal, dosud nepřišlo. Chronologie sporu, který nechce skončit
Konflikt mezi Černínským palácem a Hradem má už osm měsíců a každá další epizoda je o stupeň konkrétnější:
8. ledna 2026 – Pavel odmítá jmenovat Turka ministrem. Macinka to vnímá jako útok na koaliční dohodu. 27. ledna 2026 – Prezident veřejně reaguje na Macinkovy zprávy a varuje, že takové jednání „může poškozovat obraz a důvěryhodnost ČR v zahraničí“. Jaro 2026 – Respekt popisuje neposílání zápisů z jednání na Hrad, ministrovu neúčast na setkání prezidenta s velvyslanci, neochotu sdílet zahraničněpolitické informace. 8. června 2026 – Vláda schvaluje Pavla jako národního řečníka na 81. zasedání Valného shromáždění OSN. I základní administrativní kroky kolem registrace se řeší přes formální dopisy. 26. srpna 2026 – Macinka blokuje Nebesářovou. Spor se poprvé propisuje do konkrétní kariéry úřednice a do obsazení zahraniční kanceláře. Zdroj fotografie: Nextfoto
Politolog Josef Mlejnek z FSV UK už v únoru říkal, že delší uklidnění nečeká. Vývoj mu zatím dává za pravdu, každý měsíc přibude nová rovina.
New York v září: test, nebo fasáda?
Koncem srpna potvrdil iDNES, že na Valné shromáždění OSN v New Yorku, které začíná 22. září, pojede vedle Pavla i Macinka. Spolupráce na provozní úrovni tedy funguje, ale spíš jako nutné minimum než jako signál smíření. Korespondence mezi Hradem a MZV kolem Pavlovy registrace jako řečníka
připomínala byrokratický ping-pong, v němž ministerstvo zároveň upozorňovalo, že vláda může vedoucího delegace ještě změnit. Vulgární výměna na síti X je jen viditelná fasáda. Pod ní leží dlouhodobější střet, který už zasahuje obsazování zahraničních postů, sdílení informací mezi ústavními orgány i koordinaci české diplomacie na nejvyšší úrovni.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Lucie Plíhalová