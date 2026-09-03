Alobal v horkovzdušné fritéze uvolňuje hliník do jídla, pokud marinujete se solí nebo citronem. Většina lidí to dělá pravidelně

Vypadá to nevinně, chutnají skvěle a připraví se za dvacet minut. Jenže právě tahle kombinace, kyselá nebo slaná surovina plus alobal plus horký vzduch, spouští chemický proces, při kterém se ionty hliníku uvolňují přímo do pokrmu.
Proč sůl a citron v alobalu fungují jako chemický spouštěč
Hliníková fólie má na povrchu tenkou vrstvu oxidu hlinitého, která za normálních okolností brání kontaktu kovu s jídlem. Kyseliny a chlorid sodný, tedy běžná kuchyňská sůl, tuto ochrannou bariéru narušují. Vodíkové ionty z citronu, octa či rajčat rozpouštějí oxid a obnažují čistý kov. Ten pak reaguje s potravinou a hliníkové ionty migrují do pokrmu. Německý Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) tento mechanismus popisuje jednoznačně: kyselé a slané potraviny by s nechráněným hliníkem neměly přicházet do styku, zvlášť za zvýšené teploty.
V horkovzdušné fritéze se k tomu přidává ještě jeden faktor. Jídlo leží těsně na fólii v kompaktním koši, kde proudí rozpálený vzduch o teplotách kolem 180–200 °C. Kontaktní plocha je velká, teplo intenzivní a doba přípravy sice krátká, ale pro chemickou reakci dostatečná.
Laboratorní čísla, která mluví jasně: až 49 mg hliníku na kilogram jídla
Odborná studie publikovaná v časopise Food Science & Nutrition a zpracovaná výzkumníky z Brna přinesla konkrétní měření. Neochucená makrela pečená v alobalu obsahovala po tepelné úpravě 4,66 mg hliníku na kilogram. Jakmile ale rybu před pečením naložili do marinády, hodnota vyskočila na 49,34 mg/kg. U lososa ve stejném režimu naměřili 41,86 mg/kg.
Pro srovnání: doporučený uvolňovací limit podle rezoluce Rady Evropy, na který odkazuje i BfR, činí 5 mg/kg potraviny. Marinovaná ryba z alobalu ho tedy překročila zhruba desetkrát.
EFSA stanovila tolerovatelný týdenní příjem hliníku na 1 mg na kilogram tělesné hmotnosti. BfR zároveň upozorňuje, že většina populace z běžné stravy vyčerpá přibližně polovinu tohoto limitu ještě předtím, než sáhne po alobalu. Každý další příspěvek, ať už z fólie, z antiperspirantu nebo z nechráněného hliníkového nádobí, se tedy sčítá.
Recepty, které Češi milují, patří mezi nejrizikovější kombinace
Van Thielová ve svém varování jmenuje marinády s citronem, octem a solí, pečená rajčata a fetu zabalenou v alobalu. A právě tyto pokrmy patří k nejoblíbenějším receptům české airfryerové komunity. Portál Toprecepty.cz označuje pečenou fetu s rajčaty za hit sociálních sítí a současně publikuje návody na marinovaná křidélka z horkovzdušné fritézy.
Prodeje airfryerů v Česku přitom strmě rostou. Podle údajů řetězce DATART zveřejněných prostřednictvím agentury PROTEXT stouply tržby v prvním pololetí 2025 meziročně o 77 %. Čím víc domácností spotřebič vlastní, tím víc lidí sahá po receptech, které kombinují právě ty suroviny, u nichž migrace hliníku dosahuje nejvyšších hodnot.
Brněnská studie odhalila ještě znepokojivější rozměr problému: 72,9 % dotázaných vůbec nečte označení na alobalu, 67,5 % aktivně nehledalo informace o rizicích a více než polovina respondentů netušila, jak může příjem hliníku organismus zatížit. Chyba se tedy opakuje denně, tiše a bez jakéhokoli varovného signálu.
Čím alobal v airfryeru nahradit a kdy ho lze bezpečně ponechat
Van Thielová doporučuje alobal v horkovzdušné fritéze omezit na minimum, a to platí stejně pro troubu i gril. Většina airfryerů má antiadhézní povrch koše, takže vložka často vůbec není nutná. Pokud přece jen potřebujete ochranu proti přilnutí, hierarchie alternativ vypadá takto:
- Péct přímo v koši – nejjednodušší řešení, povrch je navržený tak, aby na něm jídlo neulpívalo.
- Pečicí papír určený do airfryeru – pokládejte ho jen pod potravinu, nezakrývejte celé dno, aby vzduch mohl volně proudit. Philips i Tefal varují, že nezatížený papír může vlétnout k topnému tělesu.
- Kovová miska nebo tác kompatibilní s modelem – vhodné pro omáčky a tekuté marinády, kde by papír neobstál.
U suchých, málo slaných a nekyselých potravin, třeba brambor bez marinády, chleba nebo zeleniny bez rajčat, zůstává riziko migrace hliníku výrazně nižší. Starší literatura citovaná v brněnské studii uvádí zanedbatelný únik u škrobu, cukru, vajec, kávy či čokolády. Problematické jsou naopak veškeré kombinace s rajčaty, jablky, rebarborou, octem, citronem, sýrem a marinovaným masem.
Kumulace v těle: proč záleží na pravidelnosti, nikoli na jednom obědě
Akutní otrava hliníkem z jedné porce marinované ryby zdravému dospělému nehrozí. BfR ale zdůrazňuje, že jednou uložený hliník se z organismu vylučuje pomalu a při opakovaném příjmu se kumuluje. Citlivější skupinu tvoří malé děti a lidé s onemocněním ledvin, u nichž je vylučovací kapacita snížená.
Monitoring Státního zdravotního ústavu za rok 2021 uvádí průměrný denní přívod hliníku v české populaci kolem 2 mg na osobu. Při běžné stravě to podle SZÚ pravděpodobně nepředstavuje populační zdravotní riziko. Jenže stačí přidat dvakrát týdně porci marinovaného masa z alobalu, a aritmetika se posune. Takže kdo roky pravidelně pekl marinované ryby či křidélka zabalená ve fólii, udělá nejlépe, když tuto kombinaci okamžitě opustí a přejde na alternativy bez kontaktu kyselých surovin s hliníkem. Konzultaci s lékařem dává smysl zvážit především při chronickém onemocnění ledvin nebo u malých dětí, které jedí stejné pokrmy jako zbytek rodiny.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák