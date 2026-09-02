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Gemini Live míří na území Překladače, nabídne rychlý překlad mluveného slova

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Už jsme zde měli mnoho pokusů nebo vizí vytvořit jednu aplikaci na všechno, jenže se to jednoduše řekne než udělá. Gemini se ale takovou může...
Gemini Live míří na území Překladače, nabídne rychlý překlad mluveného slova

Gemini Live míří na území Překladače, nabídne rychlý překlad mluveného slova

Zdroj: Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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