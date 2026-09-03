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WhatsApp vás brzy varuje před podvodníky přímo v chatu. Nikdo už se potom k vašim zprávám nedostane

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WhatsApp testuje funkci, která přímo v okně konverzace označuje podezřelou zprávu od neznámého čísla, a přitom proběhne v telefonu.
WhatsApp, ikona

WhatsApp, ikona

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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