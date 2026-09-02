Nemusíte nic říkat ani mačkat. Android Auto má skrytou zkratku, která za vás udělá vše jedním dotykem na displeji

Funkce se jmenuje Akce Asistenta a schovává se v nastavení telefonu, konkrétně v sekci pro přizpůsobení spouštěče Android Auto. Princip je jednoduchý: napíšete příkaz, který byste jinak museli říkat nahlas, třeba „Naviguj domů“ nebo „Zavolej Petře“, pojmenujete si ikonu a ta se objeví přímo na hlavní obrazovce Android Auto v autě. Žádné diktování, žádné opakování příkazu, když vás asistent špatně pochopí. Stačí jedno klepnutí na displeji a příkaz se provede. Nejde přitom o žádný hack ani vývojářský trik. Je to oficiální funkce Googlu, která v Android Auto existuje už od verze 6.1 z února 2021, jen ji Google nikdy výrazně nepropagoval.
Jak zkratku nastavit krok za krokem
Celé nastavení zabere minutu a nepotřebujete k němu nic instalovat. Cesta vypadá takto:
- Otevřete Nastavení telefonu.
- Přejděte do Připojená zařízení → Android Auto.
- Klepněte na Přizpůsobit spouštěč.
- Zvolte Přidat zkratku do spouštěče → Akce Asistenta.
- Zadejte příkaz, který by jinak šel hlasem, například „Naviguj do práce“.
- Pojmenujte ikonu krátkým štítkem (třeba „Práce“).
- Potvrďte vytvoření.
Ikonu si můžete v seznamu přesunout výš, aby byla po ruce hned po otevření spouštěče v autě. Pokud máte auto zrovna připojené, zkratku rovnou otestujete. Celý postup podrobně popisuje Wired i Android Central.
Co všechno jedno tlačítko zvládne
Zkratka umí spustit příkazy, kterým rozumí Google Asistent nebo v podporovaných případech Gemini. V praxi to znamená:
- Navigace: „Naviguj domů“, „Naviguj na Václavské náměstí“ nebo „Naviguj do práce“.
- Volání a zprávy: „Zavolej Petře“ nebo „Pošli zprávu Martinovi, že jedu“.
- Média: „Přehraj podcast Vinohradská 12“ nebo „Pusť playlist na Spotify“.
- Chytrá domácnost: „Otevři garážová vrata“ nebo „Vypni světla v obýváku“.
Kdo potřebuje víc kroků najednou, může příkaz navázat na rutinu Google Asistenta. Jedna rutina dokáže spojit navigaci, přehrávání hudby a třeba i ovládání domácnosti do jediného spuštění. Limitem je podpora konkrétní služby a jazyka, ne každý příkaz funguje ve všech jazycích stejně.
Pro české uživatele je to obzvlášť užitečné
Čeština je v Gemini oficiálně podporovaný jazyk a Česká republika patří mezi podporované země. Jenže s hvězdičkou: podle dokumentace Googlu čeština nemá plnou podporu hlasového probuzení „Hey Google“ a některé akce Gemini jsou omezené. Právě proto dává předpřipravená zkratka v češtině větší smysl než v angličtině. Obcházíte totiž problém s aktivačním slovem i s rozpoznáváním českého hlasu za jízdy, příkaz jste zadali doma v klidu, v autě ho jen spustíte dotykem.
Co se týče kompatibility: Google uvádí přes 500 modelů aut podporujících Android Auto. Funkce není vázaná na konkrétní značku vozu; pokud vaše auto zobrazuje standardní spouštěč Android Auto, zkratka by měla fungovat. Nastavení se ukládá do telefonu, takže se přenáší i do jiného kompatibilního auta, pokud použijete stejný telefon.
Gemini mění mozek, tlačítko zůstává
Google od konce roku 2025 postupně nahrazuje klasického Asistenta v Android Auto umělou inteligencí Gemini. Postupné nasazování běží globálně ve 45 jazycích a v květnu 2026 Google označil Gemini v Android Auto za široce dostupné. Princip zkratky se tím nemění, mění se jen to, kdo příkaz na pozadí vykonává. Gemini slibuje přirozenější konverzaci, práci s Gmailem a Kalendářem, shrnutí zpráv nebo informace o místech po trase. Později v roce 2026 má přibýt vrstva Gemini Intelligence s proaktivními návrhy.
Pro srovnání: Apple CarPlay nabízí ovládání přes Siri a automatické návrhy na palubní desce, ale přímý ekvivalent uživatelsky vytvořeného tlačítka s vlastním příkazem v jeho dokumentaci chybí. Tady má Android Auto reálný náskok.
Nejde o revoluci, ale o ušetřenou frustraci
Označit tuhle funkci za „skrytou“ je přesné, Google ji nikdy nepostavil do čela marketingu, protože sází na Gemini, widgety a nový design. Přitom právě tohle nenápadné tlačítko řeší problém, který zná každý řidič s Android Auto: opakované diktování stejného příkazu, špatné rozpoznání a proklikávání menu za jízdy. Jedna předpřipravená ikona je bezpečnější než lovení položek v nabídce, i když samozřejmě ne tak bezpečná jako čistě hands-free ovládání hlasem.
Kdo v autě každý den opakuje stejné tři úkony, ušetří si hlavně nervy. A to za minutu strávenou v nastavení telefonu stojí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík