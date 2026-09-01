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Android si drží tři čtvrtiny globálního trhu. V USA ale iOS a Android mají prakticky stejný podíl

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Android podle výsledků průzkumu pro druhé čtvrtletí letošního roku dál jasně dominuje celosvětovým dodávkám chytrých telefonů. Podle společnosti Counterpoint Research dosáhl na 75% podíl, zatímco...
Android si drží tři čtvrtiny globálního trhu. V USA ale iOS a Android mají prakticky stejný podíl

Android si drží tři čtvrtiny globálního trhu. V USA ale iOS a Android mají prakticky stejný podíl

Zdroj: Rootinfosol
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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