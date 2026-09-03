Drsná kritika Jana Krause: Při rozhovoru se Štěpánem Kozubem si diváci mysleli, že špatně slyší

Štěpán Kozub v Show Jana Krause mluvil o partnerce i o tom, z čeho s Jiřím Krhutem dělají humor. Jeden výrok ale vyvolává starou otázku: kdy je černý humor ještě vtip a kdy už ne.
Redakce In-Lifestyle se podívala na nový díl Show Jana Krause, v němž se tentokrát v červeném křesle společně objevili herec a komik Štěpán Kozub a muzikant Jiří Krhut. Sehraná ostravská dvojice přišla představit své společné vystupování, které kombinuje hudbu, humor a vyprávění historek. V pořadu se ale samozřejmě dostalo i na osobnější témata a typický Krausův humor.
Jejich začátky spojila smutná životní zkušenost
Kozub s Krhutem zavzpomínali u Jana Krause na to, jak vlastně jejich spolupráce vznikla. Oba spojila poměrně smutná životní etapa, kdy Kozubovi umíral otec a Krhutovi maminka. Ani v tak těžké chvíli ale neztratili svůj specifický smysl pro humor. „Nás vlastně spojila smrt,“ řekl v pořadu Kozub. Právě následně začaly vznikat písničky a postupně se zrodila spolupráce, která dnes funguje i na společných vystoupeních.
Řeč přišla také na jejich hudební tvorbu, Ostravu nebo Krhutovu dlouhou učitelskou kariéru. Dvojice se netají tím, že jejich humor často pracuje i s tématy, do kterých se jiní příliš nepouštějí. Kozub zároveň promluvil o svém soukromí a zmínil svou partnerku. Prozradil, že pochází stejně jako on z Ostravy a její otec je Rom.
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Právě informace o partnerčiných kořenech se okamžitě stala příležitostí pro Krhutův vtip. Na Kozubovu poznámku navázal slovy „Takže máš takový vztah načerno,“ což herec okomentoval stručně: „To je debil.“ Celá situace se tak nesla v duchu jejich vzájemného špičkování a oba se následně přesunuli zase k odlehčenému povídání. Tentokrát tak autorem kontroverzní poznámky nebyl samotný Jan Kraus. To ale neznamená, že by své hosty nějak šetřil.
Ani další hosté neměli na růžích ustláno
O tom, že hosté to v Show Jana Krause nemají vždy jednoduché, jsme už v In-Lifestyle mnohokrát psali. Moderátor je totiž známý tím, že si ze svých hostů dokáže pořádně vystřelit a neváhá sáhnout ani k osobnějším otázkám nebo poněkud ostřejším poznámkám. Ne každý se s jeho stylem dokáže vypořádat stejně snadno. Zatímco někteří hosté mu jeho humor vracejí a baví se společně s ním, jiní mohou během rozhovoru působit, jako by si přáli být raději někde úplně jinde.
To je zároveň jeden z důvodů, proč jsou jeho rozhovory pro diváky stále zajímavé. Host předem jen těžko odhadne, kam se povídání během několika minut stočí. Může přijít otázka na práci, soukromí nebo něco, co původně vůbec neměl v plánu probírat. Kraus navíc často spoléhá na rychlou reakci a schopnost hosta nenechat se rozhodit. Návštěva v jeho pořadu tak není jen o tom dobře odpovídat, ale také o určité dávce pohotovosti a sebeironie.
Své si v pořadu užili například MMA zápasník Jiří Procházka nebo herečka Lucie Polišenská. O vystoupení Jiřího Procházky jsme už psali v souvislosti s momentem, kdy ho Jan Kraus dostal do poněkud nečekané situace a přiměl ho v živém vysílání telefonovat představitelům jeho rodné obce. Pozornost jsme věnovali také návštěvě herečky Lucie Polišenské, která se naopak s moderátorovým humorem dokázala vypořádat s velkým nadhledem. Podobné situace ukazují, že návštěva u Jana Krause nemusí být vždy jen příjemným povídáním, ale také pořádnou zkouškou pohotovosti a smyslu pro humor.
U Kozuba s Krhutem se přitom zdálo, že přesně tento typ rozhovoru jim vyhovuje. Oba mají k humoru blízko a dokážou si ze sebe udělat legraci, takže je Kraus tentokrát příliš neměl čím zaskočit. I proto jejich návštěva působila spíš jako setkání tří lidí, kteří si chtějí slovně nahrávat, než jako klasický rozhovor moderátora s hosty. Když se hosté nenechají rozhodit, může z Krausova typického stylu vzniknout ta nejzábavnější část celého pořadu.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Účast Štěpána Kozuba u Jana Krause zaskočila diváky: Mnohé pobouřily urážky jeho partnerky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.