V září jsme se měli brát. Řekla jsem jedinou větu a můj ženich všechno zrušil

Sedíme v kavárně na Vinohradech, je polovina června a já mám v telefonu rozepsaný seznam hostů. Sto třicet lidí. Martin listuje svatebním menu a já si říkám, že tohle je ono. Konečně. Po čtyřech letech vztahu, po dvou letech společného bydlení, po tisících hodinách plánování.
A pak to ze mě vypadne. Úplně samozřejmě, mezi poznámkou o květinách a otázkou, jestli chce espresso nebo cappuccino.
„Martine, chtěla bych, abychom si udělali manželskou smlouvu.“
Zvedne oči od jídelníčku. Chvilku nic neříká. Pak se usměje, ale je to takový ten úsměv, kterému nerozumím. „Myslíš to vážně?“ zeptá se.
Proč jsem to vůbec chtěla
Nejsem typ, co by si hrál na právničku nebo kalkuloval. Ale mám firmu. Malou grafickou kancelář, kterou jsem budovala šest let. Od nuly. Bez investorů, bez půjček od rodičů, jen já, notebook a nekonečné hodiny práce. Teď tam mám čtyři zaměstnance a solidní roční obrat.
Martin pracuje v IT, má slušný plat, ale žádný majetek. Byt, ve kterém bydlíme, je můj. Koupila jsem ho před třemi lety díky prodeji domu po babičce. On přispívá na poplatky symbolickou částkou, nikdy jsme to neřešili víc do hloubky.
A pak mi jedna klientka vyprávěla svůj příběh. Rozvedla se po deseti letech, manžel jí sebral půlku firmy, kterou založila sama. Právně čistě. Sezení u soudu, znalecké posudky, prodej části podniku, aby ho mohla vyplatit.
To mě probudilo. Ne že bych Martinovi nevěřila. Ale proč riskovat něco, co můžu vyřešit jedním papírem?
Ticho, které trvalo příliš dlouho
V té kavárně se na mě díval, jako bych mu řekla, že chci zrušit svatbu.
„Ty mi nevěříš,“ řekl nakonec. Nebyla to otázka.
Snažila jsem se mu to vysvětlit. Že to není o důvěře. Že je to prostě rozumné. Že manželská smlouva chrání oba. Že to dělají lidi po celém světě a není to nic divného.
Ale on už neposlouchal. Zaplatil a odešel. Nechаl mě tam sedět s nedodělaným seznamem hostů a studeným cappuccinem.
Týdny nejistoty
Čekala jsem, že se to vyřeší. Že si sedneme, promluvíme, najdeme kompromis. Třeba upravíme smlouvu tak, aby mu vyhovovala. Třeba se domluvíme na nějakém spravedlivém nastavení.
Místo toho přišlo mlčení. Martin chodil domů pozdě, zavíral se v pracovně, na otázky odpovídal jednoslabičně. Když jsem se ho ptala přímo, řekl jen: „Ještě nevím.“
Nevím co? Jestli se chce vůbec brát? Jestli mu vadí smlouva? Jestli mu vadím já?
Začala jsem pochybovat. Možná jsem to měla říct jinak. Možná jsem to měla lépe načasovat. Možná jsem měla říct až po svatbě – ale to by bylo pozdě, že? Nebo jsem prostě sobecká ženská, která myslí jen na prachy?
Volala jsem kamarádce, která je právnička. Řekla mi, že manželská smlouva je normální věc a že každý, kdo má co ztratit, by ji měl mít. Ale taky dodala: „Jenže chlapi to často berou osobně. Jako kdyby ses pojišťovala proti rozvodu ještě před svatbou.“
Obvinění, které jsem nečekala
Konec července. Svatba za šest týdnů. Dodavatelé čekají na potvrzení, šaty visí ve skříni, oznámení jsou vytištěná.
Martin přijde domů a řekne: „Je mi to jasný. Prostě mě nemiluješ.“
Nevěřila jsem vlastním uším. Jak jsem ho měla přesvědčit, že ho miluju? Tím, že nebudu trvat na smlouvě?
Byl neoblomný. „Pokud mi nevěříš natolik, že potřebuješ smlouvu, tak spolu nemáme co dělat,“ řekl. A pak dodal větu, která mě srazila: „Moje máma měla pravdu. Vždycky jsi byla víc v práci než se mnou.“
Takže to bylo tím. Ne smlouvou. Ale tím, že jsem měla úspěch. Že jsem si budovala něco svého. Že jsem nebyla ochotná to jen tak risknout.
Rozhodnutí, které bolí dodnes
Měla jsem dvě možnosti. Ustoupit a vzít si ho bez smlouvy. Nebo trvat na svém a přijít o něj.
Tři dny jsem nespala. Chodila jsem po bytě, přemýšlela, brečela, psala si seznam pro a proti. Volala jsem tátovi, který řekl: „Nikdy neodepisuj to, cos vybudovala.“
Nakonec jsem si uvědomila jednu věc. Pokud Martin není schopný pochopit, proč mi na tom záleží, pokud to bere jako osobní útok místo praktického řešení, pak možná není ten pravý.
Poslala jsem mu zprávu: Smlouva pro mě není nedůvěra. Je to ochrana toho, co jsem budovala dřív, než jsme se poznali. Pokud to nechápeš, pak nevím, jestli máme budovat budoucnost spolu.
Odpověď přišla za hodinu: Svatba se ruší. Přestěhuju se do konce měsíce.
Co zbylo
Zrušit svatbu šest týdnů předem je logistická noční můra. Volání dodavatelům, vracení darů, vysvětlování rodině. Všichni se ptali proč. Říkala jsem, že jsme se rozešli. Detaily jsem nikomu neříkala.
Martinova máma mi napsala dlouhý mail o tom, jak jsem sobecká a jak jsem jí zničila syna. Martinovi kamarádi mi přestali odpovídat na zprávy.
Někdy si říkám, že jsem byla tvrdohlavá. Že jsem mohla ustoupit, vzít si ho a doufat v nejlepší. Že láska má být o důvěře, ne o smlouvách.
Ale pak si vzpomenu na tu klientku. Na její vyčerpaný hlas, když mi vyprávěla o soudech. Na to, jak jí manžel sebral půlku toho, co budovala celý život.
A uvědomím si, že jsem asi udělala dobře.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková