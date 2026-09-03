Zkuste zadat do Googlu slovo „počasí“ a podívejte se nahoru. Malá zelená žabka se změnila v návykovou hru

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Zkuste zadat do Googlu slovo „počasí“ a podívejte se nahoru. Malá zelená žabka se změnila v návykovou hruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Google proměnil svou ikonickou žabku Froggy na počasí v miniherní svět, který se spouští přímo z výsledků vyhledávání na mobilu.
Tablet s pozadím žabky
Zdroj: Dennis Sylvester / Creative Commons / CC BY-SA
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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