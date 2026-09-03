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Zkuste zadat do Googlu slovo „počasí“ a podívejte se nahoru. Malá zelená žabka se změnila v návykovou hru

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Google proměnil svou ikonickou žabku Froggy na počasí v miniherní svět, který se spouští přímo z výsledků vyhledávání na mobilu.
Tablet s pozadím žabky

Tablet s pozadím žabky

Zdroj: Dennis Sylvester / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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