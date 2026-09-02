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HMD dokončuje přírůstek Asha 305 v provedení Pro

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Červencový model Asha 305 od společnosti HMD si vyslouží pár užitečných vylepšení, která budou stát za chystanou mobilní novinkou s přídomkem Pro. Výrobce nedokázal zařízení...
HMD dokončuje přírůstek Asha 305 v provedení Pro

HMD dokončuje přírůstek Asha 305 v provedení Pro

Zdroj: HMD Asha 305 Pro | Zdroj: @smashx_60
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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