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Je rozestup 1,5 metru nesmysl? Video na internetu mluví jasně

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Dennívýzva
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Když člověk vyrazí kdekoli, zjistí, že cyklistů je na silnicích snad čím dál tím více. Mnohdy mají luxusní silniční kola, mnohdy neví, kde jsou cyklostezky. Tak jako tak je poměrně zajímavý rozestup 1,5 metru při předjíždění cyklistů. Málo to bezesporu není. Diskuse o tom, zdali by měl být rozestup jiný se vedou prakticky neustále. Také je třeba říct, že spousta řidičů motorových vozidel takovýto rozestup ne vždy dodrží. Často se stává, že se to nepodaří. Internetem koluje zajímavé video, které se zabývá právě tímto rozestupem.
Cyklista

Cyklista

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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