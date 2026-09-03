Zlatavé jablečné koláčky s křupavým těstem a jablečnou náplní: Podzimní vůně, která projde celým domem

jsem začala péct díky tašce jablek, kterou mi jednou přinesla kolegyně ze zahrady. Upřímně, nejistá jsem tehdy byla hlavně u těsta, a tak jsem sáhla po Jablečné koláčky starém , kde se nic nemusí vážit. Od té doby se k němu na podzim vracím skoro bez rozmýšlení. Když se v troubě začne míchat hrnkovém receptu skořice, jablka a , doma je najednou o něco tišší provoz. kynuté těsto Koláčky jsou měkké, nadýchané, s drobenkou navrchu, a z plechu většinou mizí rychleji, než člověk stihne zalít čaj.
Hrnkové těsto má jednu velkou výhodu: snese i trochu nepřesnosti. Váhu nechávám ve skříňce, stačí běžný hrnek a odhad, jestli těsto ještě potřebuje lžíci mouky, nebo už ne. Jablečnou náplň dělám většinou dost jednoduše. Tři jablka, cukr, citronová šťáva, trochu vody a skořice. Povařit, až změknou, rozmáčknout vidličkou a nechat vystydnout. mimochodem nejsou jen podzimní jistota do koláčů. Jablka
Můj tip: Jablečnou náplň si klidně připravte už den dopředu a nechte ji přes noc v lednici. Teplá náplň při plnění zlobí, těsto pod rukama měkne a koláčky se pak při kynutí umí zbytečně roztahovat. Studená náplň drží tvar, neutíká ven a celá práce je o dost klidnější. Recept na kynuté jablečné koláčky s drobenkou a domácí náplní
Z jedné dávky vyjde celý plech. Podle toho, jak velké kousky těsta budete dělat, počítejte asi se
16 až 20 koláčky. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny 30 minut, náplň je nejlepší udělat den předem Ingredience k přípravě
Kynuté těsto: 2 hrnky hladké mouky 1 hrnek polohrubé mouky ¾ hrnku vlažného mléka ½ hrnku rozpuštěného tuku (Hera, máslo nebo olej) ¼ hrnku krupicového cukru 1 sáček sušeného droždí (7 g) špetka soli
Jablečnou náplň: 3 středně velká jablka (i se slupkou) 2 lžíce cukru 2 lžíce citronové šťávy citronová kůra z půlky citronu 1 lžička skořice 3 lžíce vody
Drobenka a dokončení: 4 lžíce hladké mouky 2 lžíce cukru 2 lžíce másla (studené, nakrájené na kostičky) 1 vejce na potření Postup přípravy jablečných koláčků z kynutého těsta
1.
Připravte jablečnou náplň. Tři jablka nakrájejte i se slupkou na menší kostičky. Slupka se při vaření částečně rozpadne a náplň díky ní chytí o něco hezčí barvu. Přidejte cukr, citronovou šťávu, citronovou kůru, skořici a trochu vody. Vařte na mírném ohni, sem tam promíchejte a počkejte, až jablka úplně povolí. Trvá to zhruba 15 až 20 minut. Pak je rozmačkejte vidličkou, případně krátce vezměte tyčovým mixérem, aby vznikla hustá kaše. Náplň nechte opravdu vychladnout.
2.
Smíchejte suché suroviny na těsto. Do větší mísy prosejte hladkou i polohrubou mouku. Přidejte sušené droždí, cukr a sůl. U sušeného droždí není nutné zakládat kvásek zvlášť, jednoduše se promíchá s moukou. Drobnost, ale u podobného pečení ušetří pár minut i jednu špinavou misku. Foto: Cooky.cz, Zlatavé jablečné koláčky s křupavým těstem a jablečnou náplní: Podzimní vůně, která projde celým domem
3.
Zapracujte mokré suroviny. K moučné směsi přilijte vlažné mléko a rozpuštěný tuk. Rukama nebo hnětacím hákem v robotu vypracujte hladké těsto. Může být lehce lepivé, to je v pořádku. Pokud se lepí tak, že s ním nejde hnout, přisypte lžíci mouky. Nepřehánějte to ale, moc hutné těsto by po upečení ztratilo tu příjemnou nadýchanost. Nechte těsto kynout
4. Mísu zakryjte čistou utěrkou a postavte ji na teplé místo asi na
60 minut. Těsto by mělo přibližně zdvojnásobit objem. Kdo má doma chladněji, může použít troubu nastavenou jen na 30 stupňů. Těsto tam kyne rovnoměrněji a hlavně na něj netáhne.
5.
Připravte drobenku. Zatímco těsto kyne, promněte mezi prsty mouku, cukr a studené máslo nakrájené na malé kostičky. Není potřeba z toho dělat jemný písek, lepší jsou spíš hrubší drobky. Misku odložte stranou, drobenka přijde na řadu až těsně před pečením. Foto: Cooky.cz, Zlatavé jablečné koláčky s křupavým těstem a jablečnou náplní: Podzimní vůně, která projde celým domem
6.
Tvarujte koláčky. Vykynuté těsto rozdělte na kousky velké asi jako golfový míček. Každý kousek dlaní rozmáčkněte na menší placičku, doprostřed dejte lžíci jablečné náplně a okraje stáhněte k sobě. Spoj pořádně zmáčkněte, jinak se při kynutí může otevřít. Koláčky pokládejte spojem dolů na plech vyložený pečicím papírem. Druhé kynutí na plechu
7. Hotové koláčky přikryjte utěrkou a nechte je kynout přímo na plechu ještě
20 až 30 minut. Mezitím zapněte troubu a předehřejte ji na 180 stupňů.
8.
Potřete a posypte. Vykynuté koláčky zlehka potřete rozšlehaným vejcem, aby v troubě získaly pěknou zlatavou barvu. Nakonec je zasypte drobenkou. Tady bych s ní moc nešetřila, k těmhle koláčkům zkrátka patří.
9.
Pečte dozlatova. Plech vložte do rozehřáté trouby a pečte přibližně 25 minut, dokud koláčky nezezlátnou a drobenka nezačne lehce křupat. Po vytažení je nechte asi 10 minut stát na mřížce. Náplň uvnitř bývá hodně horká, i když povrch už vypadá připravený k ochutnání. Tipy redakce: Výběr jablek: Kyselejší odrůdy, například Granny Smith nebo Šampion, dají náplni výraznější chuť a při vaření si lépe podrží strukturu. Sladší jablka se rozvaří rychleji a náplň bude jemnější. V praxi stejně často rozhodne to, co zrovna leží doma v míse. Tuk do těsta: Máslo dodá koláčkům plnější chuť, olej zase pomůže, aby zůstaly vláčné i druhý den. Hera stojí někde mezi tím. Těsto s ní dobře kyne a koláčky bývají měkké i po vychladnutí. Uzavírání koláčků: Pokud se okraje těsta nechtějí slepit, přejeďte je prstem lehce namočeným ve vodě. Spoj se pak lépe chytí a při kynutí i pečení drží pevněji, takže náplň tolik neutíká ven. Skladování: Koláčky dejte do uzavřené nádoby a nechte je při pokojové teplotě. Vydrží až dva dny. Před podáváním je můžete na 5 minut vložit do trouby vyhřáté na 150 stupňů, budou zase chutnat skoro jako čerstvé. Variace náplně: Do jablečné náplně se hodí hrst rozinek nebo najemno nasekané vlašské ořechy. Jablka, skořice a ořechy spolu fungují spolehlivě, hlavně u podzimního pečení. Náplň může bát ale i maková, tvarohová, nebo povidlová.
Křehké jablečné sušenkové koláčky s rozinkami – všichni se ptají na recept, tak tady je
Raz-dva jablečné sušenky
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu healthline