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Zlatavé jablečné koláčky s křupavým těstem a jablečnou náplní: Podzimní vůně, která projde celým domem

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Kynuté jablečné koláčky s drobenkou z těsta na hrnky a domácí náplní ze tří jablek se skořicí. Recept, který voní celým domem a zmizí z plechu dřív, než vychladnou.
Fotografie k jablečným koláčkům

Fotografie k jablečným koláčkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zlatavé jablečné koláčky s křupavým těstem a jablečnou náplní: Podzimní vůně, která projde celým domem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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