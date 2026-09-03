V zděděné komodě seděla falešná zadní lišta. Za ní ležely zlaté mince za 300 000 Kč, bratr druhý kus prodal za 800 korun

Přesto v něm dřímá právní zápletka, která se může přihodit komukoliv, i v Česku. Dva dánští sourozenci dostali po smrti otce shodný nábytek. První bratr svůj kus obratem přenechal překupníkovi za 800 dánských korun, zhruba dva tisíce českých. Druhý si komodu odvezl domů. Při stěhování ho zarazily neobvykle pevně utažené šrouby na zadním panelu. Když destičku za zadní kolejničkou zatlačil, ozvalo se cvaknutí a z těla komody vyjela úzká tajná zásuvka. Uvnitř ležely malé role zlatých mincí.
Skrytá zásuvka za falešnou lištou: jak tajný mechanismus fungoval
Truhlářské řešení zdroj popisuje jen narativně, bez technického výkresu. Za zadní kolejničkou se nacházela plochá lišta, vizuálně splývající se zbytkem konstrukce. Teprve cílený tlak na správné místo aktivoval pružinový mechanismus a uvolnil mělkou přihrádku, zasazenou do hloubky korpusu. Právě nenápadnost celého provedení vysvětluje, proč ani jeden ze synů při prvotním třídění pozůstalosti nic netušil. Otec o skrýši zjevně nemluvil.
Numismatická prodejna, jejíž jméno rovněž zůstává v anonymitě, ohodnotila obsah zásuvky na více než 300 000 korun. Cenu podle zdroje táhly vzácnější ročníky v dobrém stavu. Přesný počet kusů, konkrétní ražby ani mincovny zveřejněny nebyly, takže nezávislé přezkoumání ocenění zatím možné není. I tak je nepoměr křiklavý: jeden bratr inkasoval dvě tisícovky za celou komodu, druhý drží v rukou zlatý poklad za šestimístnou částku.
Proč bratr prodal dědictví za dva tisíce a co následovalo
Prodávající sourozenec podle citace v článku bral zděděný nábytek jako obyčejné vybavení domácnosti, kterého se chtěl co nejrychleji zbavit. Místní překupník zaplatil hotově a komoda zmizela. Když se druhý bratr pochlubil nálezem, nastalo podle zdroje „několik týdnů ticha“. Vztah mezi sourozenci zamrzl, rodina navrhla mediaci. Jeden z bratrů údajně interpretuje otcův čin jako záměrné gesto, dar ukrytý pro toho, kdo si komodu ponechá. Druhý to čte jako čistou náhodu.
Anonymně citovaný dánský právník v příběhu zastává stanovisko, že po formálním rozdělení pozůstalosti „hodnota následuje věc“. Kdo komodu dostal, tomu patří i její obsah. Jenže dánské právo samo klade důraz na pečlivý soupis aktiv a výslovně zakazuje dědicům začít majetek dělit či rozprodávat před rozhodnutím o způsobu vypořádání, jak uvádí oficiální průvodce dědickým řízením od dánského skifteretten. Pokud soupis selhal a zlaté mince nikdo nezapsal, otevírá se prostor pro zpochybnění celého rozdělení.
České dědické právo a dodatečně objevený majetek: klíčový rozdíl
Z našeho pohledu je podstatné, že tuzemský právní řád podobnou situaci řeší odlišně. Zákon o zvláštních řízeních soudních (ZŘS, § 193) výslovně počítá s tím, že po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti může vyjít najevo dosud neznámé aktivum. V takovém případě se zahájí dodatečné projednání pozůstalosti. A pokud o ně nikdo nepožádá, nově objevený majetek se nabývá podle původního vypořádání mezi dědici, tedy podle dědických podílů, nikoliv podle toho, kdo věc fyzicky drží.
A co kdyby mince našel kupec, který komodu pořídil za pár stokorun? Občanský zákoník sice v určitých situacích připouští nabytí movité věci od neoprávněného v dobré víře, třeba od podnikatele v běžném obchodním styku, ale spor se vyhrotil na tom, zda skryté mince vůbec tvořily součást převodu komody, nebo zda šlo o samostatný majetek z pozůstalosti. Jednoznačná odpověď neexistuje; rozhodovaly by konkrétní okolnosti.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková