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V zděděné komodě seděla falešná zadní lišta. Za ní ležely zlaté mince za 300 000 Kč, bratr druhý kus prodal za 800 korun

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Příběh, který v červenci 2026 zveřejnil dánský numismatický web Montbutikken, pracuje s anonymními aktéry, takže jména ani přesné datum dědictví veřejně nezazněla.
V zděděné komodě seděla falešná zadní lišta. Za ní ležely zlaté mince za 300 000 Kč, bratr druhý kus prodal za 800 korun

V zděděné komodě seděla falešná zadní lišta. Za ní ležely zlaté mince za 300 000 Kč, bratr druhý kus prodal za 800 korun

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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