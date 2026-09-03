Tahle 1 věc je největším žroutem vody v českých domácnostech. Češi o tom neví a prodělají kvůli tomu klidně i 18 000 Kč

Když dorazí vysoké vyúčtování za vodu, většina lidí hledá viníka ve sprše nebo v pračce. Skutečný rekordman v domácnosti je ale mnohem nenápadnější a přitom ho používáme každý den bez přemýšlení. Dokáže spolknout stovky litrů, aniž byste si čehokoli všimli, a na účtu po něm zůstane pořádná díra.
Nejvíc vody spotřebuje záchod
Málokdo by tipoval zrovna toaletu, a přesto z jednotlivých činností v domácnosti spolkne splachování vody nejvíc. Předběhne i sprchování a pračku, které většina lidí považuje za hlavní žrouty. Průměrný člověk spláchne sedmkrát denně a u čtyřčlenné rodiny se za měsíc nasbírá přes 800 spláchnutí.
Každé spláchnutí přitom u starší nádržky spolkne až 10 litrů pitné vody. Moderní záchody s dvojím tlačítkem jsou úspornější, nabízejí malé spláchnutí kolem 3 litrů a velké kolem 6 litrů. Rozdíl mezi starým a novým systémem se za rok v účtu za vodu pozná víc, než by člověk čekal.
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Jedna běžná závada dokáže i ze spořivé domácnosti udělat rekordního plýtvače. Právě protékající nádržka za zbytečně vysokou spotřebou vody stojí nejčastěji, a přitom se skoro nikdy neozve. Nekape, neteče viditelný pramínek, jen po stěně mísy nenápadně stéká voda, které si po pár dnech přestanete všímat.
Rozbitým nebo špatně těsnícím záchodem proteče klidně 25 litrů za hodinu. To jsou stovky litrů denně, které mizí v odpadu, aniž byste s vodou cokoli udělali. Právě proto zůstává problém tak dlouho skrytý a majitel ho odhalí často až podle vyúčtování.
Padesát korun denně, které nikde nevidíte
Odborníci spočítali, že takový únik spolkne za den kolem 50 korun. Pokud by toaleta protékala bez přestání celý rok, třeba na chalupě, kam se přes zimu nepodíváte, nasčítá se přes 200 kubíků vody a ztráta se vyšplhá až k 18 000 korunám.
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A to jsou spíš opatrné odhady z doby, kdy byla voda levnější. Dnes stojí kubík v Česku v průměru přes 130 korun a rok od roku zdražuje, takže stejná závada vyjde ještě dráž. Když si navíc protékání nevšimnete před odjezdem na dovolenou a nezavřete hlavní uzávěr, vrátíte se k účtu vyššímu o stovky korun.
Jak poznáte, že vám záchod protéká
Nejjednodušší test zvládne každý během pár minut. Skrytý únik prozradí několik jednoduchých kontrol:
Do nádržky kápněte trochu potravinářského barviva a asi hodinu nespláchněte. Když se obarvená voda sama objeví v míse, nádržka netěsní a voda tiše uniká. Napovědět umí i vodoměr. Odečtěte si jeho stav ve chvíli, kdy doma nikdo nepouští vodu, a po hodině klidu ho zkontrolujte znovu. Pokud se číslice posunuly, máte v bytě skrytý únik. Podezřelý je i tichý sykot z nádržky, který pokračuje dlouho po spláchnutí. Oprava stojí pár stovek, ušetří tisíce Přečtěte si také: Velká chyba Čechů při vybírání nových spotřebičů. Přehlíží tenhle 1 parametr, který rozhodne o tom, kolik je stojí roční provoz
Ve většině případů stačí vyměnit opotřebované těsnění nebo vypouštěcí ventil, což zvládne i šikovnější kutil za pár stovek korun. Do nádržky se dá vložit také takzvaný WC stop, který sníží spotřebu při splachování zhruba o třetinu a zároveň hlídá, aby voda neutíkala. Na ročním vyúčtování se to běžné rodině projeví úsporou ve stovkách až tisících korun.
Výměna těsnění nebo vypouštěcího ventilu vyjde na několik set korun a zastaví únik za tisíce korun ročně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ještě víc ušetří výměna starého splachovače za úsporný. Po ní padne spotřeba při splachování zhruba na polovinu a u početnější rodiny to za rok udělá i několik tisíc korun. A než vyrazíte na delší cestu, zavřete hlavní uzávěr vody. Je to otázka pár vteřin, díky které vás doma nepřekvapí zbytečně vysoký účet.
Zdroje: https://www.pocitamesvodou.cz/spotreba-vody-v-domacnosti-a-jak-ji-snizit/, https://www.finance.cz/488989-jak-setrit-vodu/, https://www.chytre-bydleni.cz/koupelny-toalety/kolik-vas-stoji-splachovani-a-jak-na-nem-usetrit, https://www.skrblik.cz/energie/voda/cena-vody/, https://voda.tzb-info.cz/koupelny-a-wc/16489-uspora-vody-pri-splachovani-wc, https://www.e15.cz/finexpert/setrime/protekajici-zachod-stoji-50-korun-denne-vite-jak-setrit-vodou-1344624, https://voda.tzb-info.cz/provoz-a-udrzba-voda-kanalizace/16448-protekajici-zachod-vas-rocne-muze-stat-az-18-000-korun
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