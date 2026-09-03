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Po jednom proplachu jí lékařka vrátila sluch. Z ucha vypadlo něco, co tam rostlo roky

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Dennívýzva
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Po letech, co špatně slyšela, se žena rozhodla navštívit specialistu. A brzy litovala, že sem nezavítala mnohem dříve.
Ucho ženy s náušnicí

Ucho ženy s náušnicí

Zdroj: Piqsels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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