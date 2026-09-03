Červivá jablka na zemi jsou časovaná bomba. Larva z nich vyleze, zakuklí se v kůře a příští rok zničí celou korunu stromu

Obaleč jablečný patří podle
Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ k nejvýznamnějším a pravidelně se vyskytujícím škůdcům jádrovin v Česku. Přesto většina zahrádkářů řeší červivá jablka až ve chvíli, kdy do nich kousne, tedy příliš pozdě. Skutečný problém totiž nezačíná na stromě. Začíná pod ním, v trávě, kde opadané plody tiše chrlí housenky do úkrytů v borce, u paty kmene i v opadu. Každý den, kdy tam hnijící jablko zůstane, přibývá larev připravených přečkat zimu a na jaře se proměnit v další vlnu motýlů. Nejlevnější a nejúčinnější zásah celé sezóny přitom stojí jen pár minut denně s kbelíkem. Kudy housenka putuje z plodu do zimoviště
Dorostlá larva obaleče dokončí žír uvnitř jablka: prokousá se jádřincem, kde se živí semeny, a zanechá za sebou hnědý pilinovitý trus. Pak vyleze ven a vydá se hledat chráněnou skulinu. Nejčastěji zamíří ke kmeni, k volným šupinám odumřelé borky, prasklinám na silnějších větvích či prostoru u báze stromu. Tam si spřede hedvábný kokon.
Co se stane dál, závisí na kalendáři. V teplejších oblastech Česka se housenky z první generace kuklí ještě během léta a za dva až tři týdny z nich vyletí další motýli, kteří okamžitě kladou vajíčka; samice jich zvládne 80 až 120. Pozdně letní a podzimní larvy naopak vstupují do diapauzy a čekají v kokonu až do dubna či května. Český výzkum z jižních Čech publikovaný v časopise
PLOS One prokázal, že více než 83 % přezimujících housenek běžnou českou zimu přežije. Jejich mrazuvzdornost dosahuje hodnot kolem −26 °C. Spoléhat na to, že je zima vyřídí, je sázka na jistotu prohry. Proč starý strom trpí víc než mladá jabloň
Hrubá rozpraskaná kůra letité jabloně nabízí larvám desítky přirozených úkrytů. Každá škvíra, každý odchlípnutý šupin borky funguje jako miniaturní zimní byt. Na mladém hladkokorém stromku housenka takový komfort nenajde, a právě proto na něm lépe fungují i obranné metody jako lapací pásy z vlnité lepenky.
Situaci zhoršuje okolí. Dospělí motýli doletí za místy páření a hostiteli až 1,6 km. Sousedův zanedbaný sad, kde nikdo nesklízí spad, se stává rezervoárem, z něhož se škůdce rok co rok vrací. I pečlivě udržovaný strom tak může být opakovaně napaden, pokud v dosahu existuje neošetřený zdroj populace.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Jak poznat obaleče a nepoplést si ho s jiným škůdcem
Typické znaky napadení obalečem:
Rovná chodba vedoucí přímo do jádřince, vyplněná hnědým drobivým trusem Narůžovělá housenka s hnědou hlavovou kapsulí Kruhový výletový otvor na povrchu plodu, často obalený výkaly Poškození se objevuje od léta do podzimu
Pilatka jablečná působí škody dříve, už na přelomu jara a léta, a její chodby bývají povrchové. Vrtalka třešňová zanechává v dužnině hnědé klikaté chodbičky spojené s měknutím a hnilobou, zatímco obaleč razí čistý tunel rovnou k semenům.
Srpnový a zářijový plán: co dělat pod stromem každý den
V období od srpna do září dorůstají housenky druhé generace a začínají opouštět plody. Právě teď rozhoduje rychlost sběru.
Sbírejte spad denně, ideálně ráno. Čím déle jablko leží v trávě, tím vyšší je pravděpodobnost, že larva už z něj odešla do úkrytu. Likvidujte napadené plody bezpečně. Uzavřete je do pytle a vyhoďte do komunálního odpadu, hluboko zakopejte, rozdrtě sekačkou, nebo ponořte do mýdlové vody na dva až tři týdny. Kompost u stromu ani hromada na okraji zahrady škůdce nezastaví, naopak mu poskytnou další příležitost. Omotejte kmen vlnitou lepenkou. ÚKZÚZ doporučuje pásy vyvěšovat od července a sundávat v listopadu. Housenky vlezou do vlnek lepenky místo do borky; stačí pás pravidelně kontrolovat a larvy zlikvidovat. Na hladkokorých mladých stromcích funguje tato metoda výrazně lépe než na starých drsných kmenech. Probírejte plody na stromě, aby se vzájemně nedotýkaly. Kontaktní místa usnadňují larvám přesun mezi jablky. Myslete i na sklad. Housenky dokážou přezimovat v dřevěných bednách, kůlnách a garážích, kam se dostanou ze sklizených plodů. Problém nekončí pod jabloní.
Při vyšším tlaku škůdce kulturní opatření populaci sníží, ale samy o sobě čistou úrodu nezaručí. Feromonové lapače pomohou sledovat intenzitu letu motýlů a načasovat případný cílený postřik. Kdo ale letos důsledně uklidí pod stromem a nasadí lepenku, výrazně omezí počet přezimujících larev, a tím i tlak na příští jarní generaci.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák