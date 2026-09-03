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Nemyslitelný přestup je ve hře. Potížista Chorý se může vrátit ze Slavie do Plzně

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Tomáš Chorý, který před dvěma lety odešel z Plzně do Slavie jako přímý přestup mezi rivaly o titul, se podle informací iSportu může vrátit zpět na západ Čech. Kluby zatím mlčí.
Nemyslitelný přestup je ve hře. Potížista Chorý se může vrátit ze Slavie do Plzně

Nemyslitelný přestup je ve hře. Potížista Chorý se může vrátit ze Slavie do Plzně

Zdroj: Lenka Gillová pro SportyŽivě.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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