Nemyslitelný přestup je ve hře. Potížista Chorý se může vrátit ze Slavie do Plzně

29. června 2024 vydala Viktoria Plzeň prohlášení, v němž Adolf Šádek potvrdil, že Chorý klub informoval o „finálním rozhodnutí“ přijmout nabídku Slavie. O čtyři dny později byl přestup hotový, smlouva podepsaná do 30. června 2027. Šádek tehdy dodal větu, která dnes zní jako proroctví i jako varování: za Viktorii mají hrát jen hráči, kteří se za ni chtějí rvát. Teď, po sérii disciplinárních zkratů v červenobílém dresu, stojí jednatřicetiletý útočník na prahu cesty zpátky. A hodiny tikají: UEFA uzavírá soupisky pro ligovou fázi Evropské ligy ve středu 2. září 2026 ve 23:59 CET.
Jak se rozpadla důvěra ve Slavii
Paradox Chorého slávistické éry: čísla rostla, tolerance klesala. V sezoně 2024/2025 nastřílel v lize 14 gólů a přidal 4 asistence. V ročníku 2025/2026 šel ještě výš, 17 gólů a 4 asistence ve 24 zápasech. Jenže zároveň nasbíral tři červené karty za jedinou sezonu. Pro srovnání: za čtyři poslední ligové ročníky v Plzni neviděl jedinou.
Zlomový moment přišel v květnu 2026. Po derby se Spartou Slavia vyřadila Chorého i Douděru z kádru. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík oba označil za „recidivisty“ a zdůraznil, že byli předem varováni. Předtím se řešil incident po zápase s Plzní, údajné plivnutí na soupeře Dwěha. Disciplinární komise neprokázala úmysl, Chorý dostal jen jeden zápas. Ale v součtu s dalšími excesy to bylo příliš.
V červenci 2026 pak přišel nečekaný zvrat. Majitel Slavie Pavel Tykač závazným pokynem nařídil Chorého návrat do A-týmu. Tvrdík na tiskové konferenci 23. července řekl, že pokyn respektuje, ale o prodloužení smlouvy si „v tuto chvíli neumí představit uvažovat“. Podmínka? Celý podzim bez jediného nesportovního chování. Trenér Jindřich Trpišovský doplnil, že útočníka nechce na tribuně a chce zpět „Tomáše z prvních dvou sezon“. Sportovní vedení ho chtělo. Disciplinární strop ho odmítal.
Proč je návrat do Plzně tak citlivý
Přestupy mezi Slavií a Plzní nejsou v českém fotbale běžné. Přímý přesun hrotového útočníka mezi rivaly o titul je výjimka. A reverz takového přestupu po pouhých dvou letech? To nemá v moderní české lize precedent.
Plzeň v létě 2024 Chorého odchod rámovala jako definitivní. Šádkova slova o hráčích, kteří se chtějí „rvát za Viktorii“, nebyla jen PR, byla signálem kabině i fanouškům. Pokud teď Plzeň stejného hráče přivede zpět, musí přesvědčit vlastní prostředí, že nejde o kapitulaci před minulostí, ale o pragmatický krok.
A pragmatický by skutečně byl. Chorý je typologicky unikátní útočník, dvoumetrový hrot s 31 ligovými góly za poslední dvě sezony. Na českém trhu náhradu v posledním týdnu přestupního okna nenajdete. Podle nás je to přesně ten typ obchodu, který se nedělá kvůli sentimentu, ale kvůli soupisce pro Evropu a titulový boj.
Sojka jako možná protihodnota
Podle informací iSportu se v rámci případného obchodu řeší i jméno Alexandra Sojky, plzeňského odchovance. Plzeň si ho teprve 5. ledna 2026 stáhla zpět z Hradce Králové aktivací zpětného odkupu a o devět dní později s ním podepsala novou smlouvu na tři a půl roku.
Sojkův profil v číslech:
- Sezona 2025/2026 (Plzeň): 15 ligových startů, 2 góly, 2 asistence
- Sezona 2026/2027 (Plzeň, dosud): 4 zápasy, 1 asistence
Pro Slavii by šlo o zajímavé doplnění kádru. Pro Plzeň by jeho odchod znamenal obětování čerstvě zajištěného hráče, do kterého klub investoval čas i peníze na zpětný odkup. Otázka zní, zda je okamžitý efekt dvoumetrového hrota pro podzim v Evropské lize víc než dlouhodobá investice do vlastního odchovance.
Sprint na hodiny
Celý obchod se odehrává pod dvojím tlakem termínů. Evropská uzávěrka (List A pro ligovou fázi Evropské ligy) padá ve středu 2. září 2026 ve 23:59 CET. Chorý je ročník 1995, na List B určený hráčům narozeným od 1. ledna 2005 se nevejde. Pokud Plzeň chce útočníka nasadit v Evropě, musí mít přestup hotový dnes.
České přestupní okno je otevřené déle, podle iDNES až do 8. září 2026. Pro ligu tedy prostor ještě existuje. Pro Evropu už jde doslova o hodiny.
Ani jeden z klubů se k probíhajícím jednáním veřejně nevyjádřil. Tvrdík v červenci naznačil, že Slavie prodloužení smlouvy s Chorým nevidí. Chorému zbývá necelý rok do konce kontraktu. Pokud Slavia neprodá teď, riskuje, že za deset měsíců odejde zadarmo.
Co by obchod znamenal pro oba rivaly
Pro Plzeň je to sázka s vysokým rizikem i vysokou odměnou. Získá hotového střelce, který českou ligu zná nazpaměť a jehož produktivita ve Slavii šla nahoru. Zároveň přijme hráče se třemi červenými kartami za sezonu a s reputací, kterou bude muset kabina i tribuna vstřebat.
Pro Slavii je to uvolnění vnitřního napětí. Zbavit se hráče, jehož sportovní přínos stojí proti disciplinárnímu riziku a jehož návrat do týmu musel nařídit přímo majitel, není prohra, je to rozhodnutí, že klubová kultura má strop, který ani sedmnáct ligových gólů nepřekoná.
Dnes v noci se ukáže, jestli pragmatismus obou stran stihne porazit hodiny na zdi.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl