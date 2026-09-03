Miroslav Sládek nastoupí na turnaji G MMA. Vysvětlil, proč mu Paroubek nestačí a proč je Zeman vhodný soupeř

- Původním soupeřem měl být podle promotéra Jakuba Jíry bývalý premiér Jiří Paroubek
- Paroubek na konferenci vystoupil, přinesl dort a před závěrečnou částí programu zmizel
- Sládek přiznal, že k zápasu s Paroubkem mu chybí potřebná osobní motivace
- Jako náhradníky Jíra zmínil Jiřího Ovčáčka, který nabídku nejprve přijal a pak odmítl, a Miloše Zemana
- Turnaj s podtitulem Samhain se koná 31. října v pražské Nové Spirále
Impuls, který u Paroubka chybí
Promotér Jakub Jíra dvojici odhalil sám, když Sládkovi předával slovo. „Původně jste do tohoto zápasu podle speciálních pravidel měl nastoupit s Jiřím Paroubkem, který tu byl s dortem, oslavil náš vstup na trh, ale pan Paroubek už odešel," konstatoval a rovnou přidal, v jaké fázi se jednání nachází. „Doufáme, že ten zápas platí a snad to dotáhneme tak, aby ho fanoušci viděli."
Předseda neparlamentních republikánů Miroslav Sládek si vzal mikrofon vestoje a začal poznámkou o publiku, ve kterém se sotva kdo narodil před listopadem 1989. Připadal si prý jako v mateřské školce
Pak přišla pasáž, kvůli které se celá věc bude citovat. Bývalý poslanec vysvětlil, že do zápasu potřebuje něco, co mu zatím chybí. „Je to těžké, když máte s někým zápasit, protože to není jen tak někoho uhodit. Ani když je to sport. Člověk musí být na toho druhého notně naštvaný, musí ho až nesnášet, aby ho praštil," uvedl.
A přesně tady narazil. „Pan Paroubek je výborný. Těším se na souboj s ním, ale není tady ten správný impuls," přiznal.
Vzápětí naznačil, kde by ten impuls našel. „Znám jiné politiky, které kdybych dostal do klece, tak by krev stříkala až na strop. To vám mohu slíbit. A vzal bych to rovnou od shora," pronesl. Jméno neuvedl.
Ovčáček odmítl, Zeman by prý šel
Jíra pak sám prozradil, koho oslovoval jako alternativu. Bývalý prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček nabídku nejdřív přijal a následně couvl. Organizace je podle promotéra v kontaktu také s Milošem Zemanem.
Sládek reagoval okamžitě. „Ovčáčka ne, toho nemá nikdo rád," odbyl první jméno. U druhého se zarazil a odvolal se na starý účet z ledna 1998, kdy strávil sedmnáct dní ve vazbě na Pankráci. „Miloš Zeman má z toho ledna 98 máslo na hlavě a já mu to nemohu zapomenout. Ale na druhou stranu, přece jenom je to starší osoba," poznamenal.
Do debaty se zapojil i Jiří Kajínek, který to uzavřel větou, jež publikum pobavila víc než většina staredownů večera. „Pan Sládek je ještě mladý kluk. Ten nemůže bojovat s panem Zemanem, musíte někoho přiměřeného věkem."
Bez soupeře, ale se staredownem
K věku se ostatně Sládek vyjádřil sám. „Vždycky jsme děti, mladí, dospělí, staří. To prostě je život. A pokud někdo není dělaný na 3D tiskárně, prošel si tím od začátku," prohlásil s tím, že na vyřizování účtů není člověk nikdy ani příliš mladý, ani příliš starý.
Ocenil i dvě jména z jiné části programu. Vedle Jiřího Kajínka, kterého přirovnal k Monte Cristovi, si pochvaloval Karlose Vémolu, jehož se Jíra do organizace přetáhnout nepokusil poprvé a znovu neuspěl, a uzbeckého šampiona Makhmuda Muradova, na kterého čeká postupně až šest členů rodu Kotlárů.
Na závěrečné staredowny pak přišel jako jediný bez protějšku. Organizace to vyřešila po svém. Sládek si stoupl proti promotérovi.