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Anděl mezi zdravotníky: Petr Pohanka má číslo 5, Daniela Jilečková šestku

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Představujeme finalisty soutěže Anděl mezi zdravotníky. Petr Pohanka má číslo 5 a Daniela Jilečková šestku.
Anděl mezi zdravotníky 2026, Petr Pohanka, Daniela Jilečková

Anděl mezi zdravotníky 2026, Petr Pohanka, Daniela Jilečková

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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