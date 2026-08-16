Anděl mezi zdravotníky: Petr Pohanka má číslo 5, Daniela Jilečková šestku

Petr Pohanka fotil fotku do kalendáře se zpěvačkou Janou Fabiánovou Daniela Jilečková si při focení s Bárou Štěpánovou rozuměla. Petr Pohanka bude soutěžit s číslem 5. Daniela Jilečková soutěží s číslem 6 Petr Pohanka v péči kosmetika Pityho. Daniela Jilečková je vrchní laborant na mikrobiologii v prachatiské nemocnici. Finalisté soutěže Anděl mezi zdravotníky 2026 s ředitelem soutěže Davidem Novotným na soustředění v hotelu Studánka.
Představujeme finalisty soutěže Anděl mezi zdravotníky. Petr Pohanka má číslo 5 a Daniela Jilečková šestku.
5. Bc. Petr Pohanka, 33 let, Fakultní nemocnice Hradec Králové, zdravotnický záchranář – perfuziolog, Kardiochirurgická klinika operační sály Perfuziolog je člověk, který obsluhuje mimotělní oběh při kardiochirurgických operacích,“ představuje jednoduše svou profesi finalista soutěže Anděl mezi zdravotníky Petr Pohanka. K medicíně měl blízko už od dětství. Jeho otec je lékař a i Petr původně plánoval studium medicíny. Osud ho ale zavedl jinou cestou. Vystudoval obor zdravotnický záchranář a po nástupu do nemocnice pracoval na jednotce intenzivní péče. Postupem času dostal nabídku stát se perfuziologem, kterou přijal, a této vysoce specializované profesi už zůstal věrný. Začátky podle něj nebyly jednoduché. Perfuziologie je obor, který se velmi rychle vyvíjí, a proto je nezbytné neustále sledovat nové trendy, technologie i odborné postupy. Průběžné vzdělávání je pro něj samozřejmou součástí práce i dnes. O nominaci do soutěže Anděl mezi zdravotníky se dozvěděl od hlavní sestry. Dodnes ale neví, kdo byl tím, kdo jeho jméno do soutěže přihlásil. Samotnou účast vnímá jako velkou čest a především jako poděkování za práci, kterou vykonává. Technika ho vždy fascinovala, a právě spojení moderních technologií a medicíny je jedním z důvodů, proč ho jeho profese tolik baví. Zároveň si dobře uvědomuje její mimořádnou odpovědnost. V určité chvíli totiž přebírá do svých rukou pacientův život a řídí jeho krevní oběh. Chyby zde nemají místo. S úsměvem dodává, že nejspokojenější bývá v práci po obědě. Pokud má ranní směnu, má už po operaci, a když nastupuje odpoledne, jde na operační sál se spokojeným žaludkem. S úsměvem dodává, že nejspokojenější bývá v práci po obědě. Pokud má ranní směnu, má už po operaci, a když nastupuje odpoledne, jde na operační sál se spokojeným žaludkem. Petr Pohanka je šťastně ženatý. S manželkou, která je lékařkou a pracuje ve stejné nemocnici na onkologickém oddělení, vychovávají pětiletého syna a těší se na narození dcery, jejíž příchod na svět očekávají 23. prosince.
Ve volném čase se věnuje především rodině. Rád sportuje, chodí na procházky se psem a aktivně se věnuje osvětě v oblasti první pomoci. Na školních akcích přednáší základy první pomoci a jako zdravotník jezdí na dětské tábory. 58 let, Nemocnice Prachatice, vrchní laborant na mikrobiologii 6. Daniela Jilečková, Daniela Jilečková si už od mládí přála pracovat ve zdravotnictví. Lákala ji práce zdravotní sestry, zároveň ji ale fascinovala chemie. Proto vystudovala Střední zdravotnickou školu v Plzni, obor zdravotní laborant, a následně si zvolila specializaci v laboratorní medicíně. Svoji profesní dráhu začínala ve vojenské nemocnici na okresním hygienicko-epidemiologickém oddíle. Právě tam poznala svého manžela, se kterým se později přestěhovala do Prachatic. V roce 1989 stála u zrodu mikrobiologické laboratoře prachatické nemocnice, kde pracuje dodnes. Je posledním členem původního zakládajícího týmu, který se za ta léta výrazně omladil. Jako vrchní laborantka se dnes kromě samotné práce v laboratoři věnuje také administrativě, objednávání materiálu, organizaci provozu a zaučování nových kolegů. Neustálé vzdělávání je podle ní nezbytnou součástí profese. V prachatické nemocnici navíc působí jako epidemiologická asistentka, dohlíží na dodržování hygienických pravidel, školí zaměstnance a seznamuje s provozem všechny nové pracovníky. Ve své práci je spokojená především díky výbornému kolektivu, který vede a se kterým si podle svých slov vždy dokáže najít společnou řeč. S úsměvem přiznává, že si z práce odnesla i určitou profesní deformaci, mikroby vidí téměř všude a dezinfekci má neustále po ruce. Zároveň ale dodává, že s mikroorganismy se musíme naučit žít, protože jsou přirozenou součástí našeho světa. Do soutěže Anděl mezi zdravotníky ji nominoval ředitel nemocnice jako poděkování za více než čtyřicet let obětavé práce ve zdravotnictví. Daniela Jilečková svou účast vnímá také jako příležitost zviditelnit profesi zdravotního laboranta. Připomíná, že moderní medicína se bez laboratorních vyšetření neobejde, přesto lidé, kteří za nimi stojí, často zůstávají veřejnosti skryti. Velkou oporou je jí rodina. S manželem mají dceru a dvě vnučky, kterým věnují každou volnou chvíli. V mládí závodně běhala na lyžích a láska k tomuto sportu jí vydržela dodnes. Ráda odpočívá, ale má velmi aktivního manžela. Společně pak vyrážejí na kolo, koloběžku, rádi plavou i chodí na turistické výlety.
Na finále soutěže v Náchodě se Daniela Jilečková těší. Ráda pozná nové lidi a tréma jí rozhodně nechybí.
Finále soutěže Anděl mezi zdravotníky, která není o kráse, ale o erudici, sympatiích, profesionalitě a lásce ke svému povolání, se koná 22. srpna 2026 v Náchodě, v Městském divadle Dr. J. Čížka. Zdroj: Aplausin.cz