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Dvě bouračky, 2,5 promile a odmítnutá léčba. Slováček přesto o Patrasové mluví jako o vinařce, která jen koštuje

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Felix Slováček na křtu videoklipu veřejně přeznačil manželčin problém s alkoholem na nevinný vinařský zvyk. Stačilo mu k tomu pár vět.
Dagmar Patrasová

Dagmar Patrasová

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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