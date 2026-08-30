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Bouřlivé manželství s Agátou vystřídala klidná voda Sandeva: Jakub Prachař slaví 43 let

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Jakub Prachař slaví 43. narozeniny a v soukromí má za sebou pořádně divoké roky. Zatímco manželství s Agátou Hanychovou (41) provázely komplikované rodinné vztahy, veřejné přestřelky i bolestivý rozvod, po boku herečky Sary Prachař Sandevy (29) našel nový začátek. Dvojice, jejíž vztah se zrodil před zraky diváků i kolegů, svou lásku nedávno stvrdila svatbou.
Jakub Prachař

Jakub Prachař

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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