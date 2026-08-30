Strach o legendu: Marta Kubišová skončila v nemocnici

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Strach o legendu: Marta Kubišová skončila v nemocniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Oblíbená zpěvačka Marta Kubišová (83) má v posledních dnech problémy, které jsou spojené s velkými vedry. Zpěvačka kvůli nevolnosti před pár dny skončila v Nemocnici Na Homolce, kde se o ní stará Petr Neužil (64).
Marta Kubišová
Zdroj: herminapress
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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