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Zloději hledají snadnou kořist. Jak zabezpečit elektrokolo doma i ve městě?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Elektrokolo patří k nejrychlejším a nejpraktičtějším způsobům dopravy po městě. Na krátkých a středních trasách často předčí auto i městskou hromadnou dopravu. Jakmile ale zůstane bez dozoru, přichází otázka, jak ho bezpečně zaparkovat. Krádeží kol podle policejních statistik ubývá a možností ochrany přibývá, a to od kvalitního zámku až po digitální funkce.
Zabezpečení kola
Zdroj: Bosch eBike System
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