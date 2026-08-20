Začíná Země živitelka. Do Budějc míří technika i politici, dopravu zkomplikují uzavírky

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Začíná Země živitelka. Do Budějc míří technika i politici, dopravu zkomplikují uzavírkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Už dnes se v Budějcích otevřou brány 52. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Výstaviště bude do úterý 25. srpna patřit zemědělství, technice, chovu zvířat, novým technologiím i tradičnímu doprovodnému programu. V pondělí 24. srpna se na výstavišti očekává také návštěva prezidenta republiky.
ilustrační foto
Zdroj: Jana Kroneislová
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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