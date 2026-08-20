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Češi nechávají uvařenou rýži na lince i 8 hodin. Riskují tím otravu, kterou nezničí ani ohřev

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Uvaříte plný hrnec rýže k obědu, kus zbyde a hrnec zůstane stát na lince. Dopoledne, odpoledne, u někoho až do večera nebo přes noc. Zní to neškodně, vždyť rýže není maso ani ryba. Jenže zrovna u téhle přílohy se dokáže nenápadně vytvořit něco, co vám druhý den zkazí trávení. A co je horší, nezbavíte se […]
Češi nechávají uvařenou rýži na lince i 8 hodin. Riskují tím otravu, kterou nezničí ani ohřev

Češi nechávají uvařenou rýži na lince i 8 hodin. Riskují tím otravu, kterou nezničí ani ohřev

Zdroj: UdálostiExtra
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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