Prababičky to dělaly vždycky. 1 lžička do vody a rýže bude sypká jako v restauraci

Kdo si objedná rýži v dobré restauraci, dostane nadýchanou hromádku, ze které se dají zrnka počítat jedno po druhém. Domácí várka místo toho ráda skončí jako slepený knedlík nalepený na dně hrnce. Přitom za tím nestojí talent ani drahé nádobí. Stačí jeden návyk, který znaly už naše prababičky, a vejde se do jediné lžičky přidané do vody.
Lžička oleje udělá z knedlíku sypká zrnka
Onou lžičkou je nejčastěji tuk. Nejlevnější a nejdostupnější volbou je běžný olej, ať už slunečnicový, řepkový nebo olivový, ale poslouží i lžička rozpuštěného másla. Tuk se rozprostře po každém zrnku jako tenká mastná blána, po které zrna kloužou jedno přes druhé a nedrží pohromadě.
Zapracovat ho jde dvojím způsobem. Kdo má chvilku času, nechá scezenou rýži nejdřív zesklovatět na rozehřátém tuku přímo v hrnci. Jakmile zrnka začnou po dně poskakovat a lehce zavoní, zalijí se vařící vodou a hrnec se přiklopí. Rychlejší cesta počítá s velkým hrncem vody jako na těstoviny, do kterého se lžíce oleje jen zamíchá a hotová rýže se nakonec scedí. Zrovna to krátké opražení dělají kuchaři skoro pokaždé a doma na ně málokdo myslí, i když příloze dodá jemně oříškovou chuť.
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Druhá babská finta stojí na kyselé chuti. Díky kyselému prostředí se ze zrn během vaření uvolní méně škrobu a uvařená rýže zůstane světlejší. Zrnka totiž na povrchu zpevní, takže se tolik nerozbředají. Bohatě přitom stačí čajová lžička citronové šťávy na jeden hrnek syrové rýže.
Nemáte-li citron, zaskočí za něj ocet. Nejlíp poslouží ten bez výrazné vlastní chuti, čirý lihový nebo rýžový se do pokrmu vůbec nepropíše. Kyselou složku vždycky rozmíchejte do prázdné vody a teprve potom sypte rýži. Bát se nakyslé pachuti nemusíte, pár kapek se v hotové příloze beze zbytku ztratí.
O sypkosti rozhoduje už druh rýže
Ať s vodou kouzlíte, jak chcete, půlku výsledku máte rozhodnutou už výběrem v obchodě. Za lepení totiž může škrob a ten se v rýži skrývá ve dvou podobách. Amylopektin ve vroucí vodě nabobtná do lepkavého gelu, který zrna spojí dohromady, kdežto amylóza drží zrnka pevná a od sebe.
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Poměr obou složek se u každé odrůdy liší. Dlouhá aromatická zrna, třeba basmati nebo jasmínová rýže, mají navrch amylózu, proto se lepí nejmíň a po uvaření zůstávají vzdušná. Zrovna tyhle odrůdy z oleje i kapky citronu vytěží nejvíc. Kulatozrnné druhy do rizota a na suši jsou naopak plné amylopektinu a lepkavost mají rovnou v popisu práce. Sypkou přílohu z nich nevykouzlíte, k daným jídlům se ale hodí přesně taková.
Studená sprcha, na kterou doma zapomínají
Ještě než přijde ke slovu jakýkoli trik, patří syrová rýže pod tekoucí studenou vodu. Propírejte ji v sítku, dokud odtok neztratí mléčné zabarvení a nezačne být průzračný. Odplaví se tím moučný povlak, který na zrnech ulpí cestou z pole až do sáčku a bez kterého se ani kvalitní rýže nemá jak slepit.
Propláchnutí syrové rýže pod studenou vodou odplaví moučný škrob, kvůli kterému se zrnka lepí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo to chce dotáhnout, může zrnka ve vodě chvíli promnout mezi prsty, protože pod tekoucí vodou se povrch pořádně nevydrhne. Výjimkou jsou kulatozrnné odrůdy na rizoto a suši. U nich se proplach vynechává schválně, jinak by pokrm přišel o krémovou konzistenci, kvůli které se do něj hodí.
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Rýži při vaření uškodí hlavně netrpělivost. Zvednete-li pokličku, pokaždé unikne pára, bez které zrna nezměknou. A když do hrnce vjedete vařečkou, setřete ze zrn další škrob, který přílohu zase slepí. Nechte proto plamen na nejnižším stupni, hrnec zavřený a nesahejte na něj.
Roli hraje i to, kolik vody nalijete. Osvědčené je počítat s jeden a půl až dvojnásobkem objemu rýže, a kdo chce zrnka co nejsypčejší, drží se u spodní hranice. Jakmile se voda vsákne, sundejte hrnec z plotny a nechte ho pár minut zavřený. Rýže v páře dojde, nabere poslední vlhkost a pak ji stačí zlehka načechrat vidličkou. U asijských jídel s kari nebo pikantní omáčkou klidně sůl úplně vynechejte, výrazná omáčka si vystačí sama a neslaná rýže ji hezky vyváží.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11779-jak-uvarit-krasne-sypkou-ryzi/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-na-dokonalou-ryzi-nadychana-nelepiva-dusena, https://www.zivina.cz/blog/jak-spravne-uvarit-ryzi/, https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/2940/jak-spravne-varit-ryzi-pridejte-lzicku-citronu-a-nezdvihejte-poklicku.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/vareni-ryze-sypka-chutna-proplachovani-postup/, https://www.tiscali.cz/prababicky-to-vedely-1-lzicka-navic-do-vody-a-ryze-se-vam-prestane-lepit-na-hrnec-727745