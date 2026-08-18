Kolik vás stojí televize běžící jako kulisa celý den? Reálné číslo mnohé hodně zaskočí

Mnoho lidí má strach z úplného ticha. Když přijdou domů, automaticky sahají po ovladači, aby zaplnili prázdný prostor zvuky a obrazy. Tento zvyk se stává pevnou součástí rodinného života, aniž bychom si uvědomovali jeho skryté dopady.
Slova jedné z maminek v internetové diskusi mluví za vše: „U nás jede televize jako kulisa skoro nonstop od rána do večera. Nemám ráda úplné ticho, kluci si u toho normálně hrají a já u toho vařím nebo uklízím. Když ji vypnu, je to takové divné a prázdné, i když se na ni nikdo aktivně nedívá.
Tento pocit sdílí obrovské množství domácností, které však netuší, jak vysokou daň za tento zdánlivý komfort platí.
Kolik stojí patnáct hodin šumu denně?
Provozní náklady na domácí spotřebiče se v roce 2026 odvíjejí od průměrné ceny elektřiny v nejběžnější jednotarifní sazbě D02d. Ta se po započtení silové elektřiny, distribuce, systémových služeb, daní a DPH pohybuje mezi 6,00 až 8,00 Kč za kWh.
Pro názorné výpočty se používá průměrná hodnota 7,00 Kč/kWh. Dobrou zprávou je, že od 1. ledna 2026 plně hradí poplatek za podporované zdroje energie (POZE) ve výši 599 Kč/MWh stát, což výrazně snížilo regulovanou složku ceny.
Pokud definujeme celodenní kulisu jako provoz trvající 15 hodin denně (například od 8:00 do 23:00) po dobu celého roku, výsledné účty za elektřinu vás mohou nepříjemně překvapit. Výše nákladů se dramaticky liší podle technologie, kterou máte v obývacím pokoji.
U moderního LED televizoru s úhlopříčkou 43 až 55 palců a průměrným příkonem 75 W činí denní spotřeba 1,125 kWh, což odpovídá nákladům 7,88 Kč. Za měsíc už je to 236,25 Kč a roční účet se vyšplhá na 2 874 Kč.
Pokud vlastníte pokročilejší OLED nebo QLED televizor s úhlopříčkou 55 až 65 palců a průměrným příkonem 120 W, spotřebujete denně 1,8 kWh za 12,60 Kč. Měsíčně vás tato kulisa stojí 378 Kč a ročně zaplatíte 4 599 Kč.
Skutečným finančním strašákem jsou však starší plazmové televizory nebo obří moderní obrazovky s úhlopříčkou nad 75 palců, jejichž průměrný příkon dosahuje 250 W.
Zde denní spotřeba činí 3,75 kWh (26,25 Kč), měsíční náklady dosahují 787,50 Kč a roční provoz vás vyjde na astronomických 9 581 Kč.
Modelový příklad: Jak snadno ušetřit přes 9 000 Kč ročně
Představme si konkrétní situaci. Domácnost s průměrnou cenou elektřiny 7 Kč/kWh s DPH vlastní starší plazmovou televizi s příkonem 250 W a nechává ji běžet jako kulisu 15 hodin denně. Roční náklady na tento provoz činí již zmíněných 9 581 Kč.
Pokud se však tato rodina rozhodne jednat, nahradí starou plazmu novým úsporným LED televizorem s příkonem pouhých 60 W a zároveň omezí jeho provoz jako kulisy na rozumné 3 hodiny denně, jejich roční náklady na provoz televizoru klesnou na pouhých 460 Kč.
Čistá roční úspora tak činí neuvěřitelných 9 121 Kč, což v praxi znamená, že pořízení nového úsporného televizoru se rodině plně zaplatí již během prvního roku provozu.
Psychologické varování: Váš mozek nikdy neodpočívá
Zatímco peněženka krvácí, lidská psychika trpí ještě více. Odborníci na duševní zdraví a psychologové varují před vážnými dopady neustálého zvukového smogu na lidský organismus.
I když máme pocit, že vysílání nevnímáme, náš mozek musí podvědomě zpracovávat každý úryvek zpráv, tón znělky nebo větu z reklamy.
Jak potvrzují odborné studie zaměřené na duševní zdraví, televizní kulisa funguje jako permanentní hlukový stres a jemný déšť vjemů, který mozek neustále zaměstnává. Kvůli tomu čelní lalok nikdy plně nevypne a neodpočine si.
Tento stav neustálého napětí pak u členů domácnosti vede k chronické únavě a výrazně zhoršené schopnosti soustředění.
Mýty, které vám peníze neušetří
Kolem spotřeby televizorů koluje řada mýtů. Internetová média často šíří teorii, že vypínáním televize ze zásuvky na noc ušetříte tisíce korun. Realita je však zcela jiná.
Moderní televizory v pohotovostním režimu (standby) spotřebovávají méně než 0,5 W. Celoroční standby provoz při 20 hodinách denně stojí pouhých 25 Kč.
Časté odpojování ze sítě navíc prokazatelně škodí softwaru Smart TV a u OLED televizorů nebezpečně přerušuje automatické regenerační cykly panelu.
Dalším častým omylem je představa, že pokud televize běží jen jako zvukové pozadí, spotřeba je minimální. Pravda je taková, že samotný obrazový panel tvoří 80 až 90 % celkové spotřeby přístroje.
Pokud váš televizor nemá specifickou funkci „vypnout obrazovku“ (screen off) při zachování zvuku, spotřebovává téměř stejné množství drahé energie jako při aktivním sledování filmů.
Zdroje článku: kalkulator.cz, cez.cz, spp.cz, elradar.dk, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá