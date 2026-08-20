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Archeologové narazili na stopu, která mění vše, co víme o Atlantidě

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Atlantida je město, kde žili ti nejvyspělejší lidé. Mnoho lidí si myslí, že ji obývali právě Árijci, vyspělá rasa, která disponovala moderními technologiemi v nemoderním světě. Zakládá se to ale na pravdě, nebo je to čistý výplod fantazie?
Archeologové narazili na stopu, která mění vše, co víme o Atlantidě

Archeologové narazili na stopu, která mění vše, co víme o Atlantidě

Zdroj: manjik / Depositphotos
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