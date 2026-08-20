Babiččin trik na vánočku funguje i v srpnu: stačí 1 lžíce do těsta a nikdy se neroztrhne

Vánočka už dávno není jen štědrovečerní pečivo. Peče se celý rok a pořád platí totéž. Vypadá jednoduše, ale potrápit umí i zkušené hospodyně. Nejčastější zklamání přijde ve chvíli, kdy krásně spletený cop v troubě popraská a místo hladkého bochánku máte pečivo s trhlinou přes celý bok. Existuje přitom jednoduchý zásah přímo do těsta, který povrch udrží pohromadě. Nečekejte zázrak, funguje obyčejný princip, který babičky znaly a dnes se na něj zapomíná.
Proč se vánočka v troubě roztrhne
Prasknutí nevzniká náhodou. V rozpálené troubě zatuhne povrch copu do pevné slupky mnohem dřív, než je pečivo uvnitř hotové. Střídka přitom pořád nabývá, tlačí na ztuhlý obal a někde si musí ulevit. Právě tak vznikne trhlina, nejčastěji po straně nebo nahoře.
Svůj podíl má i osychání. Když upletený cop zbytečně dlouho čeká na lince, jeho povrch okorá do jemné slupky a ta v troubě povolí skoro pokaždé. Vláčné a pružné těsto se při růstu v klidu roztáhne, kdežto oschlý povrch takovou vůli nemá a popraská.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat alobal. Nahrazují ho věcí, která se dá používat pořád dokola a jídlo v ní nepřischne Lžíce oleje, po které těsto zůstane vláčné
Tady přichází ten slíbený zásah. Do máslového těsta stačí přidat lžíci oleje. Olej drží v těstě vlhkost lépe než samotné máslo, takže střídka zůstane měkká a povrch se v troubě spíš roztáhne, než aby praskl.
Olej udrží v těstě vlhkost lépe než samotné máslo, takže pečivo zůstane měkké i několik dní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na stejném principu staví i cukrář Josef Maršálek, který podle webu Vlasta.cz dává do vánočky místo másla rovnou olej. Vysvětluje to jednoduše. Olej v těstě udrží vlhkost a pečivo zůstane měkké klidně několik dní. Právě proto trik funguje i v létě, kdy je vzduch v kuchyni suchý a pečivo tvrdne rychleji.
Pozor na mouku, ta trik snadno pokazí
Vláčnost se dá zničit ještě dřív, než se těsto dostane do trouby. Lepivé těsto svádí k tomu podsypávat moukou tak dlouho, dokud pod dlaní pěkně nezpevní. Jenže právě tímhle krokem z vánočky měkkost zmizí.
Přečtěte si také: Za totality stála v každé spíži, po revoluci putovala do sběru. Dnes se o ni sběratelé přetahují a platí až 5 000 Kč
Dobře zadělaný základ drží pod rukama vláčně, pruží a jen zlehka se přichytává. Klidně ať je poddajnější, než vám přijde rozumné. Když se lepí, sáhněte radši po troše tekutiny než po další hrsti mouky. Suché těsto totiž míří rovnou k prasklině.
Bez pořádného vykynutí nepomůže žádný trik
Ani nejlepší těsto se neobejde bez času. Když vánočka nedostane dost prostoru nakynout na lince, dozrává až v žáru trouby. Tam ale roste zprudka a přetlak, který během kynutí neodešel, si prorazí cestu trhlinou. Nechte proto těsto v klidu pořádně nabýt objemu.
Před pečením ho na plechu ještě chvíli nechte odpočinout, ať se stihne dokynout. Spěch je u kynutého těsta vůbec ta nejčastější chyba. Kdo vánočku uplete a hned strká do trouby, koleduje si o trhlinu bez ohledu na to, co do těsta přidal.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat čisticí prostředky na sporák. Mastnotu rozpustí 1 věc ze spíže za pár korun Těsto, které dostane čas nakynout na lince i na plechu, se v troubě roztáhne bez trhliny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Trouba a pletení, kde padá nejvíc vánoček
Poslední dvě věci se dějí až na konci, zato rozhodnou o všem. Troubu nerozpalujte na maximum. Přehřátá trouba stačí povrch zapéct do tuha dřív, než je vánočka uvnitř propečená, a výsledkem je zase trhlina. Držte se mírnějšího tepla kolem 160 až 170 stupňů.
Záleží i na tom, jak pevně cop spletete. Volně spletená vánočka se v troubě rozjede do stran, příliš utažená zase praskne pod vlastním tahem. Ideál leží někde mezi. A jestli chcete mít jistotu, postavte do trouby k pečivu misku s vodou. Odpařená voda povrch zvláční a trhliny se objeví mnohem méně.
Zdroje: https://www.vlasta.cz/inspirace/vanocka-josef-marsalek-recept-trik-vydrzi-dlouho-mekka/, https://www.nejrecept.cz/tip/8-duvodu-proc-vase-vanocka-nikdy-nevypada-jako-z-pekarny-toto-jsou-nejcastejsi-chyby-r10537, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/proc-vanocka-pri-peceni-praskne-rady-a-tipy/, https://www.vareni.cz/magazin/jak-na-kynute-testo/, https://www.vitalia.cz/clanky/vanoce-nejtezsi-je-vanocku-spravne-utahnout/