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Češky přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji věcí, kterou dřív vyhazovaly do koše

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V regálech leží sáčky se strouhankou za pár korun, a přesto se do českých kuchyní vrací zvyk, na který přísahaly už naše babičky. Místo kupované strouhanky si ji čím dál...
Češky přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji věcí, kterou dřív vyhazovaly do koše

Češky přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji věcí, kterou dřív vyhazovaly do koše

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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