Češky přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji věcí, kterou dřív vyhazovaly do koše

V regálech leží sáčky se strouhankou za pár korun, a přesto se do českých kuchyní vrací zvyk, na který přísahaly už naše babičky. Místo kupované strouhanky si ji čím dál víc hospodyň mele doma ze suchých rohlíků a housek, které by jinak skončily v koši. Vyjde to levněji, chutná to líp a navíc to řeší jeden z nejčastějších prohřešků českých domácností.
Sedm kilogramů pečiva ročně končí v koši
Pečivo u nás patří k nejčastěji vyhazovaným potravinám. Podle rozboru domovního odpadu, o kterém psal Český statistický úřad, vyhodí jeden člověk ročně v průměru kolem sedmi kilogramů pečiva. Okoralé rohlíky, tvrdé housky a zbytky veky přitom vůbec nemusí končit v popelnici.
Právě z nich totiž vzniká domácí strouhanka. Stačí pečivo, které se nestihlo sníst, a pár minut práce. Ze suchého rohlíku se stane surovina, po které v kuchyni saháte pořád. Z odpadu je rázem zásoba na obalování řízků i zahušťování omáček.
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Hlavní důvod je prostý. Když si strouhanku meleme sami, víme přesně, co v ní je. V té kupované se vedle pečiva běžně najde i cukr, sůl a různé přídatné látky. U domácí máte naopak jistotu, že v ní kromě umletého pečiva nic není.
Poznat to jde i u plotny. Domácí strouhanka ze sušeného pečiva bývá tužší a pěkně křupe, takže obalovaný řízek nebo ryba dostanou pevnou zlatavou kůrku. Kupovaná je oproti tomu často hrubší a při smažení do sebe natáhne víc tuku, takže jemnějším jídlům tolik nesvědčí. A cena? Ze zbytků, které byste stejně vyhodili, vyjde prakticky na nulu.
Rozdíly mezi oběma variantami přehledně shrnuje následující tabulka:
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Parametr Domácí strouhanka Kupovaná strouhanka Složení jen umleté pečivo, nic navíc vedle pečiva bývá i cukr, sůl a přídatné látky Chování při smažení tužší, pěkně křupe, drží pevnou kůrku často hrubší, nasaje víc tuku, jemným jídlům tolik nesvědčí Cena ze zbytků prakticky na nulu za pár korun Jak strouhanku umlít doma
Postup zvládne úplně každý. Zbylé bílé rohlíky nebo housky natrhejte na menší díly a volně je rozházejte po plechu nebo tácu. Aby na ně nesedal prach, přehoďte přes ně kuchyňskou utěrku a nechte je někde v suchu klidně dva dny dokonale vyschnout.
Když potřebujete strouhanku hned a doma máte jen čerstvé rohlíky, pomůže trouba. Nakrájené kostky rozložte na plech a při 150 stupních je zhruba deset minut sušte. Průběžně je hlídejte, aby se nespálily.
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Dokonale vysušené pečivo už jen umelte. Poslouží k tomu: – ruční mlýnek s jemným bubínkem, – obyčejné struhadlo, – mixér, – elektrický sekáček.
Kdo nemá po ruce nic z toho, vloží pečivo do pevného sáčku a rozdrtí ho válečkem. Hrubší strouhanku ocení každý, kdo má na obalovaném jídle rád výraznější křup.
Skladování, kde se nejčastěji chybuje
Hotovou strouhanku přesypte do nádoby, která dobře těsní, a uložte ji někam do sucha a tmy. Správně usušená a uzavřená vydrží klidně měsíc i podstatně déle, v mrazáku ještě víc. Ideální je zavařovací sklenice se šroubovacím uzávěrem. Zavře totiž cestu i potravinovým molům, kteří si na strouhance rádi pochutnají.
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Jedno pravidlo ovšem platí bez výjimky. Do strouhanky patří jen úplně proschlé pečivo bez jediné stopy plísně. Napadené kousky se neokrajují, poputují rovnou do koše. A sušit se má vždycky volně pod utěrkou. Zavřené v igelitu nebo v uzavřené nádobě by se zapařilo a během chvíle chytlo plíseň.
Nejen na řízky
Strouhanka se v kuchyni rozhodně neztratí. Nejčastěji ji použijete do trojobalu na řízek, rybu nebo smažený sýr, kde vytvoří tu správnou zlatavou kůrku. Skvěle ale zahustí i knedlíkové těsto nebo hustší omáčku.
Strouhanka najde v kuchyni využití od trojobalu na řízek až po zahuštění omáčky nebo posyp dezertu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zkušené kuchařky ji mají po ruce i pro sladké. Ve štrúdlu vsákne šťávu z jablek, takže spodní těsto zůstane pěkně křupavé a nerozmočí se. Krátce orestovaná na másle se z ní stane křupavá drobenka, kterou posypete dezert i zapečený pokrm.
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Někdy se jí přezdívá parmazán chudých. Když doma dojde tvrdý sýr, zvládne ho na gratinovaných jídlech obstojně nahradit a přidá podobně křupavý vršek. Z pečiva, které mířilo do koše, se tak stává základ, bez kterého se česká kuchyně jen těžko obejde.
Zdroje: https://statistikaamy.csu.gov.cz/plytvani-potravinami-v-ceskych-domacnostech, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-udelat-strouhanku-jednoduchy-navod/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/vse-co-potrebujete-vedet-o-strouhance-nez-zacnete-smazit, https://www.less-waste.cz/tipy-co-udelat-z-prebytecnym-nebo-tvrdym-pecivem/, https://www.bydlimekvalitne.cz/strouhanka-na-co-pozor-pri-jeji-vyrobe-poradime-cim-ji-bozsky-ochutit, https://www.klasicke-recepty.cz/domaci-strouhanka/