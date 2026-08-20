Ani mouka, ani máslo: omáčka zhoustne díky 1 věci, kterou Češi denně vyhazují

Jíška patří k české kuchyni stejně neodmyslitelně jako knedlík. Jakmile je omáčka moc řídká, ruka automaticky sáhne po mouce a kousku tuku. Přitom tmavé omáčky umí krásně zhoustnout i bez ní. A pomocník, který to zvládne, nejspíš právě teď leží ve vašem chlebníku a čeká, až ho vyhodíte.
Suchý chléb i tvrdý rohlík zvládnou práci jíšky
Kousek staršího chleba nebo ztvrdlý rohlík dokáže omáčku zahustit stejně spolehlivě jako jíška. Nejlépe poslouží u tmavých a masových omáček, kde barvu ani chuť nepokazí. U guláše nebo dušeného hovězího navíc sáhněte po chlebu bez kůrky, protože ta by omáčku zbytečně ztmavila.
U sladkokyselých omáček funguje ještě jeden trik z babiččiny kuchyně. Kousek tvrdého perníku nastrouhaný do šípkové nebo jiné ovocné omáčky k masu ji krásně zahustí a zároveň provoní jemným kořením.
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Proč to vlastně funguje? Za všechno může škrob, kterého je v pečivu spousta. Stejný princip využívají i brambory nebo obiloviny, které se do omáček přidávají odjakživa. Jakmile se škrob dostane do horké tekutiny, začne bobtnat, nasává vodu a omáčka pomalu houstne.
Právě proto nemusíte sahat po mouce pokaždé, když omáčka nedrží pohromadě. Chyba je podle kuchaře Pavla Vacelíka v tom, že „po ní lidé sáhnou automaticky u každé řídké omáčky,” jak řekl pro server Kupi.cz.
Nastrouhat, vmíchat, nechat rozvařit
Aby v hrnci nevznikly hrudky, pečivo si nejdřív připravte a pak postupujte takto:
Přečtěte si také: Za totality stála v každé spíži, po revoluci putovala do sběru. Dnes se o ni sběratelé přetahují a platí až 5 000 Kč Suchý chléb nebo rohlík nastrouhejte najemno, měkčí kousky klidně nadrobte na drobty. Čím menší kousky budou, tím hladší omáčka nakonec bude. Nastrouhané pečivo vmíchejte do vroucí omáčky. Přidávejte ho postupně a průběžně míchejte, ať zahuštění nepřestřelíte. Nechte ho pár minut rozvařit. Chvíli to chce trpělivost, protože pečivo potřebuje čas, než se úplně rozpustí a omáčku spojí.
Jednu věc mějte na paměti. Zahuštění pečivem není bezlepkové, takže pro lidi s celiakií se tenhle trik nehodí. Ti sáhnou spíš po nastrouhané bramboře nebo čistém škrobu.
Pečivo patří k nejvyhazovanějším potravinám
Hlavní důvod, proč se vyplatí starý chléb schovat, je docela smutná statistika. Pečivo dlouhodobě patří k potravinám, které v českých domácnostech končí v koši nejčastěji. Spousta lidí ho přitom kupuje čerstvé každý den a co se nesní, druhý den ztvrdne.
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Průměrný obyvatel Česka vyhodí podle výzkumu Mendelovy univerzity v Brně zhruba sedm kilo pečiva ročně. Situaci navíc zhoršuje špatné skladování. Když necháte chléb v igelitovém sáčku, rychleji vlhne a plesniví. Suchý rohlík schovaný na zahuštění omáčky je tak malý příspěvek k tomu, aby se doma tolik neplýtvalo.
Čím ještě omáčku zahustíte bez mouky
Pečivo není jediná možnost, jak se obejít bez jíšky. Nejjednodušší je nechat omáčku chvíli povařit bez pokličky. Voda se odpaří, chuť se zkoncentruje a omáčka sama zhoustne. Pozor jen u slaných omáček, kde se odpařením zvýrazní i sůl.
Skvěle poslouží i zelenina ze základu. Část kořenové petržele, dýně nebo kousek uvařené brambory stačí rozmixovat a vmíchat zpátky do omáčky. Když spěcháte, pomůže lžička kukuřičného nebo bramborového škrobu, kterou ale nejdřív rozmíchejte ve studené vodě, jinak se v omáčce udělají hrudky. Který postup nakonec zvolíte, záleží hlavně na tom, jakou omáčku zrovna zachraňujete.
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Zdroje: https://magazin.recepty.cz/clanky/jak-zahustit-omacku-bez-mouky-6-tipu-diky-kterym-bude-naprosto-dokonala-3175.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47148-cim-zahustit-omacku-bez-mouky, https://www.toprecepty.cz/clanky/10418-5-skvelych-tipu-jak-zahustit-omacku-bez-pouziti-mouky-zvladnou-to-fazole-cocka-i-brambory/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/omacka-zahusteni-bez-mouky-30000130.html, https://www.denik.cz/cesi-v-cislech/potraviny-plytvani-odpad-jidlo-cesko.html, https://www.vecerni-praha.cz/cesi-utrati-za-pecivo-az-1000-kc-mesicne-fakta-ukazuji-na-plytvani-a-vyhazovani/