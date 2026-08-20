Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Co dle psychologů znamená,když člověk přehnaně děkuje? Je to překvapivé, tohle by vás nenapadlo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Říkáte „děkuji“ i několikrát za sebou, omlouváte se za každou maličkost a máte pocit, že druhému musíte laskavost okamžitě vrátit? Nemusí jít jen o mimořádnou slušnost. Psychologie za tím vidí i překvapivý pocit, který si většina lidí s vděčností nespojuje.
Co dle psychologů znamená,když člověk přehnaně děkuje? Je to překvapivé, tohle by vás nenapadlo

Co dle psychologů znamená,když člověk přehnaně děkuje? Je to překvapivé, tohle by vás nenapadlo

Zdroj: M21Perfect / Shutterstock
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Před odjezdem na dovolenou vložte do ledničky minci. Jednoduchý trik vám zachrání peníze i peněženku
Před odjezdem na dovolenou vložte do ledničky minci. Jednoduchý trik vám zachrání peníze i peněženku
Nasypala jsem do ponožky tuto surovinu a vyřešila problém, co trápí většinu domácností v Česku
Nasypala jsem do ponožky tuto surovinu a vyřešila problém, co trápí většinu domácností v Česku

Stačí jedna ponožka, kterou můžete postrádat, a jedna ingredience. Domácí odpuzovač využijete v garáži, v...

Vše se mění, den bude trvat 25 hodin, tvrdí vědci
Vše se mění, den bude trvat 25 hodin, tvrdí vědci

Připadá vám, že den má příliš málo hodin? Planeta pod našima nohama se ve skutečnosti každým rokem nepatrně...

Evropou se šíří dvoumetroví hadi. Útočištěm se jim stávají řeky a rybníky
Evropou se šíří dvoumetroví hadi. Útočištěm se jim stávají řeky a rybníky

Evropa se kvůli změně klimatu stává stále více útočištěm druhů, které jsme tu dosud neznali. Kromě...

Ve čtvrtek ve 20:15 zatají celé Česko dech: Prima nasazuje velkofilm, který v roce 1998 zboural světová kina
Ve čtvrtek ve 20:15 zatají celé Česko dech: Prima nasazuje velkofilm, který v roce 1998 zboural světová kina

Představte si, že se k Zemi řítí těleso o velikosti Texasu a lidstvu zbývá pouhých osmnáct dní života. V tu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Další články z kategorie Psychologie
Zobrazit více
LifestyleOsobní rozvojPsychologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.