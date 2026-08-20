Co dle psychologů znamená,když člověk přehnaně děkuje? Je to překvapivé, tohle by vás nenapadlo

Jedno „děkuji“ je slušnost. Desáté už může něco prozrazovat
Někteří lidé poděkují jednou a jdou dál. Jiní řeknou „děkuji“, „moc děkuji“, ještě jednou poděkují při odchodu a doma si možná uvědomí, že vlastně pořád přemýšlejí, zda toho pro ně druhý člověk neudělal až příliš. Na první pohled to může vypadat jako obyčejná vychovanost. Člověk je přece slušný, váží si pomoci a nechce působit nevděčně. Jenže psychologie upozorňuje, že mezi obyčejnou vděčností a potřebou neustále děkovat může být poměrně podstatný rozdíl.
Samotné děkování přitom rozhodně není nic špatného. Vděčnost patří mezi emoce, které pomáhají vytvářet a udržovat dobré mezilidské vztahy. Potíž nastává ve chvíli, kdy se z přirozeného „děkuji“ stane téměř automatická reakce na každou drobnost. Tehdy může být zajímavější otázka ne proč člověk děkuje, ale proč má potřebu děkovat tolik.
Překvapení je v rozdílu mezi vděčností a pocitem dluhu
A právě tady přichází část, kterou by mnoho lidí nečekalo. Výzkumy v psychologii rozlišují mezi vděčností a pocitem zadluženosti. Oba pocity mohou vzniknout ve chvíli, kdy nám někdo pomůže, ale nejsou stejné. Vděčnost je spojena především s oceněním toho, co pro nás druhý udělal, zatímco zadluženost v sobě nese myšlenku, že bychom mu nyní měli něco vrátit.
Jinými slovy, člověk může říkat „děkuji“ nejen proto, že má radost z pomoci, ale také proto, že se v něm okamžitě spustí pomyslné účetnictví. Ty jsi něco udělal pro mě, takže já teď něco dlužím tobě. A čím větší laskavost vnímá, tím silnější může být potřeba nějak ji vyrovnat. Právě tento mechanismus je zajímavý i proto, že na první pohled vypadá jako velmi pozitivní vlastnost. Dotyčný je přece vděčný, ohleduplný a slušný. Ve skutečnosti ale může současně prožívat nepříjemný pocit, že je vůči druhému člověku v dluhu.
Proč někdo děkuje i za úplnou maličkost?
Představte si člověka, kterému kolega pomůže s jednoduchým úkolem.
Díky,
řekne. Za hodinu znovu dodá:
Ještě jednou díky za tu pomoc.
Při odchodu připomene:
Fakt jsem rád, že jsi mi pomohl.
A když se kolega druhý den zeptá, zda je všechno v pořádku, přijde další:
Díky, že se ptáš.
Pro okolí to může být až úsměvné. Pro samotného člověka ale nemusí jít o hru na přehnanou slušnost. Může být zvyklý, že pomoc není nikdy úplně zadarmo. Nemusí jít přitom o peníze ani o vědomou manipulaci. V některých rodinách se například velmi silně zdůrazňuje, že člověk musí být hodný, nikoho nezatěžovat, nezklamat a za všechno se odvděčit. Z pomoci se potom může stát něco, co vyvolává nejen radost, ale také lehké napětí. Co za to budu muset udělat já? Nezatěžuji ho příliš? Nebude si myslet, že jeho pomoc beru jako samozřejmost?
Právě zde se přehnané děkování může potkávat se silnou potřebou vyhovět ostatním a získávat jejich přijetí. České magazínové zdroje popisují u lidí s tímto vzorcem například obtížné odmítání, strach z konfliktů, potřebu být oceňován a přizpůsobování vlastního chování okolí.
„Promiň“ a „děkuji“ mohou jít ruku v ruce
Zajímavé je, že člověk, který přehnaně děkuje, často používá také druhé slovo: promiň. Promiň, že otravuji. Promiň, že jsem se zeptal. Promiň, že jdu pozdě. Promiň, že potřebuji pomoc. A následně: děkuji, že jsi mi pomohl. Děkuji, že jsi počkal. Děkuji, že mě posloucháš.
Samotné jedno ani druhé slovo samozřejmě nic nediagnostikuje. Psychologie by ostatně byla velmi jednoduchá disciplína, kdyby se osobnost člověka dala určit podle počtu použitých „děkuji“ za den. Důležitější je celkový vzorec chování. Pokud někdo děkuje často, ale současně dokáže říct ne, bez problémů požádá o pomoc a necítí potřebu svou existenci neustále omlouvat, může jít jednoduše o jeho komunikační styl a výchovu.
Jiná situace nastává, když se za děkováním skrývá strach. Člověk může mít obavu, že druhého obtěžuje, že mu bude pomoc vyčtena nebo že si ji musí okamžitě nějak zasloužit. Objevuje se u nich silná potřeba přijetí, potíže s hranicemi a obava z odmítnutí či konfliktu.
Největší paradox? Nezištná pomoc může být pro některé lidi nepříjemná
A teď přichází možná nejzajímavější část celého příběhu. Člověka, který je zvyklý na laskavost něco vracet, může bezpodmínečná pomoc paradoxně zaskočit.
Pokud někdo vyrůstal s představou, že za každou službu se sluší něco vrátit, může pro něj být nezvyklé, když mu někdo pomůže a nic nechce. Žádnou protislužbu, žádnou odměnu, žádnou laskavost do budoucna. Jen jednoduše pomůže. Výzkumy přitom ukazují, že vděčnost a zadluženost mohou existovat současně a že pocit zadluženosti je úzce spojený s potřebou laskavost za každou cenu oplatit.
Právě tehdy může člověk děkovat ještě intenzivněji. Jedno děkuji mu nestačí, protože emocionálně ještě nedošlo k vyrovnání. A tak přijde druhé, třetí a čtvrté. To je také důvod, proč může být někdy užitečné přijmout pomoc prostým „děkuji“ a dál nic neřešit. Ne každou laskavost je nutné okamžitě splatit. Zdravý vztah není účetní kniha, kde se na jedné straně zapisují všechny služby a na druhé jejich protihodnota.
Kdy je přehnané děkování úplně normální?
Je ale důležité nepřehánět ani opačný výklad. Časté děkování samo o sobě není známkou nízkého sebevědomí, traumatu ani psychického problému. Někteří lidé jsou zkrátka velmi zdvořilí. Jiní byli vedeni k tomu, aby si všímali drobných laskavostí. A další mají vděčnost jako přirozenou součást své komunikace.
Vděčnost má ostatně skutečně pozitivní sociální význam. Odborné zdroje ji spojují s posilováním vztahů a prosociálním chováním. Problém tedy není v tom, že někdo říká „děkuji“ často. Podstatné je, co při tom prožívá. Je to radost a upřímné ocenění? Nebo nervozita, pocit povinnosti a obava, že bez dostatečného poděkování si druhý člověk pomyslí něco špatného?
Rozdíl může být na první pohled neviditelný. Dvě osoby mohou vyslovit úplně stejnou větu s poděkováním, ale každá z úplně jiného důvodu.
Možná tedy nejde o to, že neumíte přestat děkovat
Pokud se v popisu poznáváte, není potřeba začít počítat, kolikrát denně slovo „děkuji“ používáte. Mnohem zajímavější je všimnout si toho, co se odehrává ve vaší hlavě bezprostředně poté, co vám někdo pomůže.
Máte radost? Cítíte vděčnost? Nebo vám okamžitě naskočí myšlenka, že teď musíte něco oplatit? Máte strach, že jste druhého zatížili? Přemýšlíte, zda jste dostatečně poděkovali? A dokážete někdy pomoc prostě přijmout bez pocitu, že jste se stali někomu dlužníkem?
A právě v tom je celé překvapení. Člověk, který vám poděkuje desetkrát za drobnou pomoc, nemusí být jen mimořádně vychovaný. Možná je skutečně vděčný. Ale možná také potřebuje především smazat pocit, že vám něco dluží. A to je rozdíl, který není na první pohled vůbec vidět. Pokud takové lidi máte kolem sebe a trápí se tím, že jsou dlužníci, nechte je, aby vám upekli koláč nebo dali švestičky z vlastní zahrádky. Nebudou se trápit tím, že vám něco dluží.
Zdroje článku: nakladatelstvi.portal.cz, timesofindia.indiatimes.com, linternaute.com, nespechej.cz
Autor článku: Lída Kropáčková