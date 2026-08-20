Ani jar, ani drátěnka: připálený pekáč bude jako nový díky 1 věci, kterou máte ve spíži

Černé připáleniny na dně pekáče vypadají jako jistý kandidát do koše. Zachránit ho přitom dokáže obyčejná surovina z kuchyňské linky za pár korun a k tomu skoro žádná práce. Rozhodne totiž trocha chemie a hlavně čas, který nechá připáleninu změknout.
Tajemstvím je obyčejná jedlá soda
Onou jednou surovinou ze spíže je jedlá soda. Funguje na jednoduchém principu. Ve styku s horkou vodou se stává slabě zásaditou a právě tahle zásaditost rozpouští ztvrdlý tuk, na kterém připálenina drží přilepená ke dnu. Jakmile tuková vrstva povolí, spálenina se od kovu začne odchlipovat skoro sama a vám zbude jen lehké přetření. Balení sody navíc pořídíte za pár korun a vydrží pěkně dlouho.
Jak na to krok za krokem
Postup je snadný a zvládne ho každý:
Pekáč vložte do dřezu a dno zasypte pořádnou vrstvou sody. U rozsáhlejšího zapečení klidně přisypte, ať soda pokryje celé dno souvisle. Zalijte ji vroucí vodou, dokud celé dno nezmizí pod hladinou. Sázejte na skutečně vřelou vodu, protože ve vlažné se soda sotva rozjede. U menšího plechu můžete vodu se sodou i pár minut povařit, kousky spáleniny se začnou uvolňovat už během varu. Teď přichází ta pohodlná fáze, kdy je práce na chvíli u konce. Nechte roztok odpočívat aspoň hodinu, u zarytých nánosů klidně přes noc. Nakonec lázeň slijte a dno přetřete měkkou houbičkou s kapkou saponátu. Podstatná část nečistot zmizí napoprvé a zbytek se pustí na druhé přejetí. Proč drhnutí drátěnkou nikam nevede Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat alobal. Nahrazují ho věcí, která se dá používat pořád dokola a jídlo v ní nepřischne
Většina lidí udělá pravý opak. Popadne drátěnku a snaží se ztvrdlou vrstvu dostat dolů silou a hned. Jenže spečený cukr s tukem vytvoří tak tvrdý škraloup, že u něj člověku dřív dojdou síly, než se připálenina pohne. K tomu si koleduje o škrábance, protože hrubé kartáčování nenávratně poškrábe nepřilnavý povrch a pekáč pak skončí v koši.
Spečená vrstva cukru a tuku je na drátěnku příliš tvrdá a hrubé drhnutí navíc poškrábe nepřilnavý povrch pekáče. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Odmáčení tenhle nerovný boj obrací. Když necháte vrstvu nasáknout v horké vodě, sama nabobtná, změkne a od dna se uvolní skoro bez přičinění. Aktivní čas u dřezu se tím smrskne na pár minut, o zbytek se postará čekání.
Když soda nestačí, zaskočí spíž jinak
Pokud sodu zrovna nemáte nebo si s nánosem neporadí napoprvé, kuchyň nabídne hned několik náhrad. Hrubozrnná sůl působí brusně jako jemný písek. Nasypte ji na vlhké dno, chvilku počkejte a pak s ní odolná místa prodrhněte. Na silnější spáleninu se hodí nasycený solný roztok, který krátce povaříte a přes noc odstavíte, než změklé zbytky sloupnete dřevěnou špachtlí.
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Osvědčí se i citron. Několik koleček rozložte po dně, přelijte je vroucí vodou a nechte úplně vychladnout, jejich šťáva mezitím usazeniny naruší. Odvážnější mohou zkusit sodu s peroxidem vodíku nebo tabletu do myčky, kterou rozpustíte v dřezu s horkou vodou a plech v ní chvíli odmočíte.
Sodu s octem radši nemíchejte
Internetem se šíří tip sodu na plechu ještě zalít octem, aby to pořádně zapěnilo. Efektní pěna ale se zapečenou špínou nakonec svede jen málo. Soda je zásaditá, ocet kyselý, a jakmile se potkají, obě látky se vzájemně zneškodní. To bublání je vlastně znamení, že si navzájem sebraly veškerou účinnost. Tuk přitom rozpouští právě zásaditá povaha sody, o kterou ji ocet připraví. Vyplatí se proto zůstat u jediné suroviny, ať už zvolíte sodu ve vroucí vodě, nebo ocet zředěný vodou.
Poradí si každý plech jinak
Ať zvolíte kteroukoli cestu, řiďte se materiálem nádobí. Nerez zvládne bez následků i drátěnku a nešetrné drhnutí. Povrch s teflonovou nebo jinou nepřilnavou úpravou je ale choulostivý, u něj zůstaňte jen u měkké houbičky a jemné sody. Mycí tablety a prášky do myčky bývají na teflon i keramiku zbytečně drsné a ochrannou vrstvu dokážou narušit. A samotné pečicí plechy do myčky raději nedávejte vůbec, protože kombinace vysoké teploty a ostré chemie je umí zkroutit. Ruční koupel ve dřezu s nimi zachází šetrněji a poslouží úplně stejně.
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Pravidelné čištění se vyplatí i kvůli samotnému pečení. Ve zbytcích staré spáleniny se totiž snáz zachytí a připálí další jídlo a v takových usazeninách se navíc daří bakteriím.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11557-jak-vycistit-snadno-pecici-plechy/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/zachrana-pro-pripalene-pekace-a-hrnce-jedla-soda-sul-i-olej-20191129.html, https://www.jakcistit.cz/jak-vycistit-pripaleniny-z-hrncu-panvi-a-nadobi/, https://www.bydlimekvalitne.cz/prvni-pomoc-pro-pripalene-hrnce-pekace-jedla-soda-sul-i-praci-prasek, https://www.dumazahrada.cz/clanek/babske-rady-cisteni-pripaleny-plech-na-peceni-20230329.html, https://www.tiscali.cz/velky-plech-nemusite-drhnout-drahym-cisticem-za-150-kc-staci-drez-1-bezna-surovina-a-10-minut-prace-706384