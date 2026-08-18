Sůl dokáže vytáhnout vlhkost z celé místnosti. Stačí ji nasypat do rozříznuté plastové láhve

Sůl dokáže vytáhnout vlhkost z celé místnosti. Stačí ji nasypat do rozříznuté plastové láhvePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šikovný trik, jak dostat vlhkost z domu pryč – rychle a bez drahých přístrojů
Tepelné mosty jsou místem, kde teplo uniká z domu, způsobují kondenzaci a mohou vést k problémům s...
Pokud ve své domácnosti narazíte na tento hmyz připomínající roztomilou berušku, jednejte okamžitě. Rychle...
Nedovolte, aby vaše potraviny likvidovali nevítaní hosté. Nejde jen o moly – mnohdy bývá mnohem horší boj s...
Češi by se měli připravit na nové poplatky, jejichž zavedení v současné době zvažuje Evropská unie. Týkat...
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