Ani pivo, ani voda. K pečenému vepřovému patří 1 tekutina, díky které je kůrka křupavá a maso se rozpadá pod vidličkou

Nedělní pečeně rozděluje kuchyně po celém Česku. Jedni přísahají na pivo, druzí prostě podlévají vodou a doufají v nejlepší výsledek. Přitom existuje třetí možnost, kterou má skoro každý doma v lednici, stojí pár korun a znali ji už italští venkované i naše babičky. Až uvidíte, co dokáže s obyčejnou plecí, podíváte se na pekáč jinýma očima.
Tekutina, kterou najdete v každé lednici
Tím tajemstvím je obyčejné mléko. Zní to možná zvláštně, protože většina lidí ho spojuje spíš se snídaní než s pekáčem. V Itálii je ale vepřové pečené přímo v mléce naprostá klasika, které tamní kuchaři říkají maiale al latte, a objevuje se dokonce i ve starých českých kuchařkách. Boloňská hospodyně by se nad hrncem plným mléka vůbec nepozastavila.
Pivo dodá pečeni spíš nahořklý tón a voda jenom drží kolem masa vlhko. Mléko pracuje úplně jinak a postará se hned o dvě věci, po kterých každý u nedělního stolu touží. O jemné maso uvnitř a o hezkou barvu na povrchu.
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Rozdíl poznáte hned na první pohled i dotek. Mléko má oproti vodě krémovou, o poznání hustší strukturu, takže kolem masa během pečení drží jako ochranná lázeň a nenechá šťávu jen tak uniknout. Voda se naproti tomu rychle vyvaří a kus pak zůstane vydaný napospas suchému horku. Pod mlékem si maso drží vláhu i po dlouhých hodinách v troubě, a proto tahle metoda zkrotí i lacinější a tvrdší kusy, jako je plec nebo krkovice.
Druhá polovina kouzla se odehrává v chemii. V mléce jsou bílkoviny, které při pomalém pečení pomáhají rozvolnit pevné vazby ve svalovině, takže se z tužšího kusu nakonec stane maso, jež se dá krájet klidně jen vidličkou. A pak je tu mléčný cukr laktóza. Ta se v troubě postupně karamelizuje, dodává povrchu jemně nasládlý tón a zároveň se stará o to, aby pečeně krásně zezlátla.
Jak na to, aby se maso rozpadalo pod vidličkou
Celý postup je jednoduchý, jen pár drobností se vyplatí neošidit.
Přečtěte si také: Za totality stála v každé spíži, po revoluci putovala do sběru. Dnes se o ni sběratelé přetahují a platí až 5 000 Kč Kus masa nejdřív prudce orestujte na rozpálené pánvi ze všech stran a osolte, aby se pěkně zatáhl a udržel si šťávu. Orestovaný kus přeložte do pekáče a podlijte mlékem tak, aby jeho hladina sahala zhruba do půlky masa. Ke kusu se hodí snítka rozmarýnu, pár kuliček nového koření a neloupaný česnek, který se během pečení rozvoní do omáčky. Troubu nastavte na nižší teplotu kolem 150 až 160 °C a pečte pomalu, klidně několik hodin.
Se spěchem si tady nepomůžete. V prudkém žáru se mléko vypaří dřív, než stihne maso změknout, a z celého triku nezbyde nic užitečného. Trpělivost se ale bohatě vyplatí, protože výsledkem je maso, které se rozpadá pod vidličkou.
Sraženou šťávu na konci stačí rozmixovat a získáte hustou krémovou omáčku s jemně oříškovou chutí, kterou si zamilujete skoro víc než samotné maso. A kdyby se vám mléko během pečení srazilo do drobných vloček, vůbec to neřešte, je to naprosto běžné a na výsledku se nijak nepodepíše.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat čisticí prostředky na sporák. Mastnotu rozpustí 1 věc ze spíže za pár korun A co ta slibovaná křupavá kůrka?
Tady je potřeba být upřímný. Maso schované pod mlékem se krásně rozpadá, ale opravdu křupavá kůrka si žádá ještě jeden krok navíc. Vlhký povrch se nikdy pořádně nevypeče, takže kůže musí být před závěrečnou fází suchá na dotek. U bůčku se navíc vyplatí naříznout kůži do mřížky, aby měl tuk během pečení kudy odtékat.
O všem nakonec rozhodne poslední fáze. Zhruba na posledních deset až patnáct minut odkryjte pekáč a přidejte teplotu ke 200 °C. Horký vzduch povrch rychle vysuší a promění ho ve zlatavou křupavou vrstvu, zatímco vnitřek zůstane měkký a šťavnatý. Kdo si chce být jistý, může kůži těsně před tímhle finišem ještě potřít tenkou vrstvou oleje.
Opravdu křupavá kůrka vznikne až v posledních minutách pečení při vyšší teplotě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Spojení obou postupů dá dohromady přesně to, co od pořádné nedělní pečeně čekáte. Mléko se postará o vnitřek a závěrečný žár o povrch. Až příště budete stát nad pekáčem s pivem nebo konvicí vody v ruce, sáhněte radši po litru mléka. Rozdíl poznáte hned u prvního sousta.
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Zdroje: https://www.gurmanka.cz/2009/01/veprove-maso-dusene-v-mlece, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jake-je-tajemstvi-krupave-kurky-u-pecinky-rady-a-tipy/, https://www.apetitonline.cz/lide-jidlo/krupava-kuze-na-bucku-trik-sul-nariznuti, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/pomalu-pecene-veprove-maso/, https://www.umimeporadit.cz/cesi-delaji-pri-peceni-masa-zasadni-chybu-staci-do-pekace-pridat-tuto-necekanou-surovinu-a-maso-bude-mekke-jako-oblacek