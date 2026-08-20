Tohle nosí Ukrajinky po 60 a omládnou díky tomu vizuálně o 10 let. Dostalo se to už i do Česka

Deset let z obličeje žádná halenka nesundá, to si řekněme hned na začátku. Rozdíl mezi unaveným a svěžím výrazem ale často udělá jediná vrstva látky u krku. A jeden kousek, který se ve východní Evropě dědí z generace na generaci, tuhle práci zvládne skoro sám. Letos se navíc objevil i v běžných českých obchodech.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Košile, kterou pozná každá Ukrajinka
Jmenuje se vyšyvanka a jde o vyšívanou košili, která patří k ukrajinskému lidovému kroji. Vzory se liší region od regionu, takže jedna univerzální podoba neexistuje. Společné mají to podstatné: světlý základ a výšivku, která běží kolem výstřihu, přes ramena a po manžetách.
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Pro Ukrajince má tahle košile hodnotu, jakou u nás těžko hledat. Stala se symbolem národní identity a lidé si ji oblékají, aby dali najevo, odkud pocházejí. Vlastní svátek připadá na třetí čtvrtek v květnu.
Foto: Freepik.com Proč vyšyvanka omlazuje obličej
Rozhoduje především to, jaký odstín máte hned pod bradou. Tmavá látka u krku vrhá do tváře stíny a linky vystoupí víc, kdežto bílá nebo krémová pleť rozjasní a výraz působí odpočatěji. Vyšyvanka má základ skoro vždycky světlý, takže tenhle efekt přichází sám od sebe.
Druhou práci odvede samotná výšivka. Sedí na ramenou a kolem výstřihu, tedy přesně tam, kam má pohled směřovat. Pozornost tak zůstane nahoře u očí a lícních kostí a spodní část obličeje ustoupí do pozadí.
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A pak je tu výstřih. Vyšívané halenky mívají volnější kulatý nebo lehce rozvázaný výstřih, který krk opticky protáhne a rysy zjemní. Límec zapnutý těsně ke krku dělá pravý opak, protože obličej uzavře a celek působí přísně.
Foto: Freepik.com Jak ji nosit, aby nevypadala jako kostým
Základní pravidlo zní držet zbytek oblečení v klidu. Když má halenka výraznou výšivku, kalhoty, sukně i doplňky by měly zůstat jednobarevné. Dvě soupeřící vzorované věci u obličeje působí zmatečně a vy sama v tom zaniknete.
Ženám po šedesátce většinou víc sluší jemnější a méně kontrastní výšivka než velké barevné ornamenty přes celou hruď. Bílá halenka s decentním vzorem ve dvou odstínech se dá nosit k džínám na procházku i k černým kalhotám do divadla.
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Ukrajinci dnes tvoří největší skupinu cizinců žijících v Česku, takže vyšívané košile potkáte na ulici i na komunitních akcích. V pražské Holešovické tržnici se v květnu 2026 konal už pátý ročník oslav Dne vyšyvanky.
Do běžných obchodů se výšivka dostala vlastní cestou. Halenky a topy zdobené výšivkou patří mezi trendy roku 2026 a souvisejí s návratem boho stylu, který sází na přírodní materiály a ruční práci. Motivy inspirované folklorem se díky tomu dostaly do úplně obyčejného letního šatníku.
Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1yvanka, https://www.reflex.cz/clanek/fotogalerie/124686/vysyvanka-vic-nez-jen-vysivana-kosile-rusove-chteji-symbol-ukrajiny-vymazat-ze-sveta.html, https://www.eduforum.cz/2026/04/20/vyshyvanka-day-v-holesovicke-trznici-popate-priblizi-nejen-ukrajinskou-kulturu/, https://czechia.mfa.gov.ua/cs/events/den-vishivanki, https://www.lifee.cz/topy-s-vysivkami-30-nejkrasnejsich-vybrali-jsme-9a69c, https://www.clovekvtisni.cz/cizinci-v-cesku-strucne-a-prehledne-11308gp, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/halenka-chyby-60/, https://extrafit.cz/tohle-1-tricko-prida-kazde-zene-po-60-vizualne-az-10-let-nosi-ho-7-z-10-seniorek/ Přečtěte si také: Nejhorší máslo z českých supermarketů. Češi ho kupují odjakživa a vůbec neví, co všechno v něm je