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Jezero už přes autobusy skoro není vidět. Oblíbenou lokalitu dusí masový turismus

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Obec s necelými 700 obyvateli přijala v létě 2018 za tři měsíce 1,2 milionu návštěvníků. Dnes se do údolí nedostanete bez rezervace.
Jezero už přes autobusy skoro není vidět. Oblíbenou lokalitu dusí masový turismus

Jezero už přes autobusy skoro není vidět. Oblíbenou lokalitu dusí masový turismus

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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