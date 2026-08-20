Jezero už přes autobusy skoro není vidět. Oblíbenou lokalitu dusí masový turismus

Pragser Wildsee, italsky Lago di Braies, leží v 1 490 metrech nad mořem v přírodním parku Fanes-Senes-Braies v Dolomitech.
Smaragdově zelená hladina obklopená skalními stěnami z něj udělala jedno z nejfotografovanějších míst Jižního Tyrolska. Jenže právě ta fotogeničnost spustila lavinu, kterou dnes řídí kamery, rangeři a online formuláře. Spontánní výlet k horskému jezeru se proměnil v logistickou operaci, kterou je nutné plánovat dny dopředu. Jak televizní seriál a Instagram přepsaly osud údolí
Zlom přišel v roce 2011. Italská televizní stanice RAI začala vysílat seriál
Un passo dal cielo s Terencem Hillem, natáčený přímo na březích jezera. Oficiální italský turistický portál Italia.it výslovně připisuje slávu Braies právě tomuto seriálu. K televiznímu efektu se přidaly sociální sítě, a mechanismus, na který upozorňuje Italský alpský spolek (CAI): overtourismus nejsilněji zasahuje místa, která jsou vizuálně atraktivní, snadno dosažitelná autem a intenzivně sdílená influencery. Pragser Wildsee splňuje všechna tři kritéria.
Výsledek? V létě 2018 projelo údolím 1,2 milionu lidí za pouhé tři měsíce, v průměru téměř 10 000 denně, s absolutním vrcholem 17 874 návštěvníků za jeden srpnový den. Obec Braies přitom čítá kolem 700 stálých obyvatel. Auta parkovala na loukách, v lesích, na krajnicích. Úzká horská silnice se stala kolonou.
Léto 2026: údolí jako řízený dopravní koridor
Od těch časů se situace nezlepšila samovolně, změnil ji „Piano Braies“, plán regulace, který se od roku 2020 postupně zpřísňuje. Pro léto 2026 platí od 1. července do 15. září denní dopravní omezení mezi 9:00 a 16:00. V tomto okně se do údolí dostanete jen čtyřmi způsoby:
Veřejnou dopravou – přímé linky 439 a 442, obě vyžadují online rezervaci a platbu (od 13 eur). Guest karty v tomto období neplatí, ale 10 míst na spoj zůstává pro držitele Südtirolmobil Passu bez rezervace. Pěšky nebo na kole – bez omezení. Autem s online rezervací – kombinovaný ticket stojí 44 eur, pro vozidla nad 2,20 m výšky 49 eur. Garance parkování neexistuje. Autokarem – příjezd je povolen jen před 9:00 a po 16:00, počet stání je omezený.
Kamery na příjezdu čtou SPZ a pouštějí jen autorizovaná vozidla. Fungují informační body, které návštěvníky směrují ještě před vjezdem do údolí. Samotný vstup k jezeru zůstává zdarma, ale dostat se k němu stojí peníze, čas a plánování.
VIDEO Rangeři, kamery a model pro celé Alpy
Provincie Jižní Tyrolsko pro léto 2026 nesází jen na dopravní bariéry. V červnu 2026 spustila pilotní projekt 15 rangerů, kteří působí v nejvytíženějších lokalitách včetně Braies. Jejich úkolem není pokutovat, ale informovat, usměrňovat a řešit chování, které ohrožuje přírodu i ostatní návštěvníky, od vstupování na led po blokování stezek kvůli focení.
Že nejde o improvizaci, dokládá i postoj samotné provincie: v září 2025 označila
management hotspotu Pragsertal za příkladný model, který pomohl lépe kontrolovat toky návštěvníků. Carlo Alberto Zanella, prezident jihotyrolské sekce CAI, je přesto skeptický. Po velikonoční nehodě na zamrzlém jezeře v dubnu 2026 varoval, že s takovým přístupem návštěvníků „jdeme vstříc jednomu z nejhorších lét v historii“. Konkrétní čísla pro sezonu 2026 zatím chybí, ale samotné rozšiřování regulace naznačuje, že tlak neklesá. Evropský vzorec: Hallstatt, Plitvice, Morskie Oko
Braies není osamělý případ. Hallstatt v Rakousku zavedl slotový systém pro autokary, které mají na terminálu jen 20 minut a pak musejí na vzdálenější stání. Plitvická jezera v Chorvatsku pracují s časově omezenou vstupenkou na konkrétní vstup. Morskie Oko v polských Tatrách přitahuje denně tisíce turistů a Tatrzański Park Narodowy doporučuje kupovat parkování předem.
Braies se od těchto míst liší v jednom podstatném detailu: samo jezero nemá vstupné. Veškerá regulace se soustředí na dopravu a průjezd údolím. To je elegantní z hlediska přístupu k přírodě, ale zároveň to znamená, že jediná brzda je kapacita silnice a parkovišť.
Jak se vyhnout davu? Někde to ještě jde
Kdo chce Braies zažít jinak než jako zastávku mezi autobusem a selfie tyčkou, má dvě reálné možnosti. První je přijít pěšky: ze Schmieden/Ferrara vede 4,8 km dlouhá trasa, zhruba hodina a půl chůze. Delší varianty vedou z Niederdorfu (11 km, 3 hodiny) nebo z Welsbergu (12,5 km, 3 hodiny). Druhá možnost je zvolit úplně jiné jezero, třeba Antholzer See v údolí Antholz, třetí největší horské jezero Jižního Tyrolska s naučnou stezkou kolem břehů a bez srovnatelného náporu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková