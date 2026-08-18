Kolik stojí nová střecha a kolik ušetří renovace? Rozdíl může dosáhnout stovek tisíc korun

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Kolik stojí nová střecha a kolik ušetří renovace? Rozdíl může dosáhnout stovek tisíc korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Výměna střechy na běžném rodinném domě stojí 240 až 560 tisíc korun. Profesionální renovace přitom dokáže dosáhnout srovnatelného výsledku za zlomek této částky. Přesto řada majitelů domů sahá rovnou po nejdražším řešení, aniž by zvážila alternativu. Kdy se renovace vyplatí a kolik lze reálně ušetřit, vysvětlují odborníci na střechy ze společnosti DURATECH.
Střecha
Zdroj: DURATECH
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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