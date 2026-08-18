Plísně na zdi nezmizí, dokud nenajdete tepelný most. Termokamera se dá půjčit za pár stovekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Plísně na zdi nezmizí, dokud nenajdete tepelný most. Termokamera se dá půjčit za pár stovek
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