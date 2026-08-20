Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Peněženka plná peněz se vydala na neplánovaný výlet po městě bez vědomí majitele

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
I když si mnozí myslí pravý opak, poctivost se z Plzně rozhodně nevytrácí. Svědčí o tom další aktuální případ jedné z mnoha nalezených a odevzdaných peněženek plných peněz. Tato konkrétní peněženka se projela ulicemi Plzně na střeše automobilu, než skončila na zemi, kde ji našel poctivý nálezce.
Peněženka plná peněz se vydala na neplánovaný výlet po městě bez vědomí majitele

Peněženka plná peněz se vydala na neplánovaný výlet po městě bez vědomí majitele

Zdroj: Městská policie Plzeň
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Jedinečný prostor Papírny končí. Koncerty, výstavy i divadlo musí ustoupit developerům
Jedinečný prostor Papírny končí. Koncerty, výstavy i divadlo musí ustoupit developerům
Ukrajinec neuspěl s žádostí o ochranu, obava z války podle soudu v Plzni nestačí
Ukrajinec neuspěl s žádostí o ochranu, obava z války podle soudu v Plzni nestačí

Muž z Ukrajiny neuspěl u plzeňského krajského soudu s žalobou proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které...

Stačí vyrazit do lesa a vyfotit mraveniště. Pomoci můžete vědcům z celé Evropy
Stačí vyrazit do lesa a vyfotit mraveniště. Pomoci můžete vědcům z celé Evropy

Chodíte rádi do přírody? Chcete se při svých túrách a výletech zábavnou formou zapojit do velkého vědeckého...

Žena předala neznámému kurýrovi své životní úspory, policie pátrá po muži z fotek
Žena předala neznámému kurýrovi své životní úspory, policie pátrá po muži z fotek

Policisté intenzivně pátrají po podvodnících, kteří pod legendou s falešným policistou a bankéřem obelstili...

Kokain prodával i po návratu z vězení. Policie u muže našla kilo drogy a 2,2 milionu
Kokain prodával i po návratu z vězení. Policie u muže našla kilo drogy a 2,2 milionu

Protřelého dealera kokainu zadrželi kriminalisté z plzeňského TOXI týmu. Při domovní prohlídce u...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.