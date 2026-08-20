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Nejhorší nehty pro seniorky. Češky si je pořád nechávají dělat a netuší, že jsou 20 let z módy

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Nikdo nechodí po ulici s manikúrou vytaženou přímo z roku 2006. Pár nehtových designů se ale v českých salonech drží tak houževnatě, že už je načase si o nich promluvit. Na zralých rukou totiž dokážou napáchat víc škody než na kterýchkoli jiných.
Nejhorší nehty pro seniorky. Češky si je pořád nechávají dělat a netuší, že jsou 20 let z módy

Nejhorší nehty pro seniorky. Češky si je pořád nechávají dělat a netuší, že jsou 20 let z módy

Zdroj: Relaxeo.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

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