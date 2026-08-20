Nejhorší nehty pro seniorky. Češky si je pořád nechávají dělat a netuší, že jsou 20 let z módy

Nikdo nechodí po ulici s manikúrou vytaženou přímo z roku 2006. Pár nehtových designů se ale v českých salonech drží tak houževnatě, že už je načase si o nich promluvit. Na zralých rukou totiž dokážou napáchat víc škody než na kterýchkoli jiných. Dlouhé nehty už salony neřeší
Éra extrémních délek skončila. Manikérky dnes tvarují krátké až středně dlouhé nehty, které kopírují přirozenou anatomii prstů. Zralým rukám to prospívá nejvíc, protože dlouhý nehet zbytečně stahuje pozornost k vystouplým kloubům a šlachám.
V tvarování letos jasně vítězí mandle, tedy jemně zúžený oblouk. „Mandlový tvar působí elegantně, lichotí většině rukou a zároveň je praktický pro běžné nošení,“ uvedla pro Kupi.cz manikérka Lucie Jelínková. Její kolegyně Michaela Krystek dokonce uvádí, že mandli si vybírá 99 % jejích zákaznic.
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Nejvíc zastarale dnes působí přeplácané zdobení. Masivní 3D prvky, kamínky rozeseté po celé ploše nehtu i detailní malované motivy z poptávky rychle mizí. Důvod je praktický. Nehet opticky zvětšují a deformují jeho tvar.
Do stejné kategorie spadá výrazné barevné ombré. Přechod z jedné syté barvy do druhé býval hitem každého salonu, dnes ho manikérky označují za jednoznačně vyřazený. Nová estetika stojí na hladkém povrchu a čistém provedení, kterému se říká clean girl.
Foto: Freepik.com Ostrá bílá špička už se nekreslí
Francouzská manikúra sama o sobě z módy nevyšla, naopak patří k nejžádanějším. Změnila se ale její podoba. Silná křídově bílá špička ustoupila ultratenké lince, které odborníci říkají micro French a která na nehtu působí jako jemný náznak.
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Poslední chyba se týká barev. S věkem se pokožka rukou ztenčuje a žilky pod ní více prosvítají. Ledové nude tóny, chladné růžové nebo červené s modrým podtónem tenhle efekt ještě podtrhnou, protože vytvoří ostrý kontrast.
Teple laděné odstíny fungují opačně. Broskvová, korálová, hřejivá růžová nebo cihlová červeň modravé tóny v pleti potlačí a ruku rozjasní. Stejnou službu udělá mléčně bílá nebo jemná průsvitná růžová, které letos v salonech vedou. Ke všem se hodí lesklý vrchní lak.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/45279-trendy-nehty-leto-2026, https://www.jenzeny.cz/krasa/zdravi-a-krasa/nehtove-trendy-roku-2026-do-popredi-se-dostava-minimalismus, https://www.ireceptar.cz/hobby/barvy-laku-na-nehty-co-se-nehodi-pro-starsi-zeny/, https://www.notino.cz/beautyblog/trendy/trendy-nehty-2026-nude-s-3d-aplikaci-i-abstrakce–notino-blog/, https://grapesmag.cz/beauty/letni-nehty-2026-trendy-manikura/, https://www.tiscali.cz/manikura-ktera-pridava-rukam-roky-ceske-seniorky-ji-nosi-porad-a-netusi-to-706399 Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší letní nehty na rok 2026. Češky si je pořád dělají a netuší, že jsou 20 let z módy