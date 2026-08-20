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Podlahové topení dostává konkurenci. Nenápadné lišty mohou vytápět místnost efektivněji

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Nízké topné lišty vedené podél stěn slibují vytápění bez bourání podlah. V rekonstrukcích starších domů a bytů to může být rozhodující výhoda.
Podlahové topení dostává konkurenci. Nenápadné lišty mohou vytápět místnost efektivněji

Podlahové topení dostává konkurenci. Nenápadné lišty mohou vytápět místnost efektivněji

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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