Podlahové topení dostává konkurenci. Nenápadné lišty mohou vytápět místnost efektivněji

Kdo někdy řešil výměnu topení ve starším bytě nebo rodinném domě, zná ten moment: topenář rozkreslí trasy podlahového topení, pak se podívá na výšku podlahy a řekne, že se musí zvednout o šest až osm centimetrů. Následuje přefrézování zárubní, úprava schodů,
mokré procesy v celém bytě a několikatýdenní odstávka. Ovšem právě tady vstupuje do hry soklové vytápění, systém, který celou emitorovou plochu přesouvá na stěny a obejde se bez jediného zásahu do skladby podlahy. Jak soklové vytápění funguje
Princip je jednoduchý. Podél obvodových stěn, těsně nad podlahou, běží nízký profil, typicky měděná trubka osazená hliníkovými lamelami a zakrytá dekorativním krytem. Teplá voda proudí profilem, lamely předávají teplo do okolního vzduchu a zároveň ohřívají povrch stěny. Vzniká tak „závoj“ stoupajícího teplého vzduchu podél nejchladnějších ploch místnosti.
Efekt není jen konvekční. Ohřátá stěna zvyšuje takzvanou střední radiační teplotu v místnosti, což podle ASHRAE výrazně ovlivňuje tepelný komfort: člověk vnímá teplo nejen z teploty vzduchu, ale i ze sálání okolních povrchů. Výrobce ThermaSkirt odkazuje na CFD simulaci laboratoře BSRIA, podle které soklový systém dosahuje přibližně o 2 °C vyšší operativní teploty než klasický radiátor při stejném tepelném vstupu.
Teplovodní verze pracuje s průtokovými teplotami 40–55 °C, minimálně kolem 35 °C. Existuje i elektrická varianta, ta ale dává smysl hlavně v dobře zateplených objektech s vlastní fotovoltaikou nebo výhodným tarifem.
Proč to dává smysl právě v rekonstrukcích
Podlahové topení zůstává etalonem pro novostavby s tepelným čerpadlem; Daikin jej označuje za „nejúčinnější emitor“ pro nízkoteplotní systémy. Jenže v rekonstrukcích naráží na tvrdou stavební realitu:
Výška podlahy. Mokrá podlahovka potřebuje minimálně 60 mm navíc. V bytech s nízkými stropy nebo prahovými výškami u dveří to často vylučuje celou technologii. Mokré procesy. Anhydritový nebo betonový potěr znamená dny schnutí a týdny odstávky. Stoupačky a rozvody. Ve starších domech bývají topné stoupačky ve stěnách; soklový systém se na ně napojí přímo, bez nového rozdělovače pod podlahou.
Soklové lišty se montují na hotovou podlahu, napojí se na stávající dvoutrubkovou soustavu a v řadě případů využijí i přívod a zpátečku původního radiátoru. Výrobce DiscreteHeat nabízí přímo retrofitovou variantu Add2Rad určenou k doplnění nebo nahrazení stávajících těles bez sekání stěn.
Podle nás je právě tohle jádro příběhu: nejde o souboj „co je modernější“, ale o to, který emitor dává smysl v konkrétní rekonstrukci bez zbytečného bourání.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Výkon, cena a srovnání s podlahovkou
Častá obava zní: stačí to vůbec vytopit? Rozhoduje délka lišt a zvolený profil. Při teplotním režimu 45/40 °C udává ThermaSkirt výkon 51 W na metr u profilu BM2 a 73 W/m u většího BM3. Pro místnost s tepelnou ztrátou kolem 800 W tak vychází přibližně 11 metrů profilu BM3, to odpovídá třem stěnám středně velkého pokoje.
Pro srovnání: jeden deskový radiátor 1 200 × 600 mm typu K2 při stejné střední teplotě vody kolem 40 °C odpovídá zhruba 14 metrům profilu BM2 nebo 10 metrům BM3. Soklový systém tedy potřebuje metráž, ale na rozdíl od radiátoru rozkládá teplo rovnoměrně po obvodu.
Parametr Podlahové topení Soklové vytápění Radiátor Stavební zásah Vysoký (zvedání podlahy) Minimální (montáž na stěnu) Žádný (výměna tělesa) Ideální pro TČ Ano (nejnižší teploty) Ano, při dostatečné metráži Podmíněně (vyšší teploty) Reakce na regulaci Pomalá (akumulace v betonu) Rychlá (nízký objem vody) Rychlá Orientační cena 1 000–2 500 Kč/m² na klíč cca 2 700–4 000 Kč/m (benchmark AT) 3 000–8 000 Kč/ks
Cenový odhad soklového systému vychází z rakouského e-shopu s produkty Variotherm Delta (109 až 167 € za metr včetně krytu, přepočteno kurzem ČNB). České ceny bývají individuální podle projektu; v ČR systém distribuuje VARIOTEAM jako výhradní zástupce Variotherm.
Na co si dát pozor
Soklové vytápění není univerzální řešení. Má jasné limity, které je třeba znát před investicí:
Volný obvod stěn. Výrobce doporučuje pokrýt lištami ideálně přes 70 % délky obvodových stěn. Místnost plná vestavěných skříní podél vnějších zdí je problém. Nábytek. Vysoké kusy nesmí zakrývat proudění; doporučená mezera od stěny je 8–10 cm. Zásuvky. Plánujte je nad lištou, přibližně 35 cm nad finální podlahou, drobnost, která při rekonstrukci snadno unikne. Špatná izolace. Čím vyšší tepelné ztráty, tím víc metrů profilu potřebujete. V nezatepleném domě s velkými okny může potřebná metráž přerůst dostupnou délku stěn. Panelák. Technicky možné, ale zásah do společné topné soustavy vyžaduje souhlas SVJ a projekt; jednodušší je to v bytě s vlastním zdrojem.
Zajímavý vedlejší efekt: ohřev obvodové stěny snižuje riziko kondenzace a tím i plísní. Variotherm tuto vlastnost aktivně komunikuje. Platí to ale jen tam, kde je problém v chladném povrchu stěny; pokud vlhkost proniká z konstrukce nebo kvůli špatné hydroizolaci, topná lišta ji nevyřeší.
Komu se vyplatí jednat teď
DiscreteHeat uvádí přes 85 000 instalací od roku 2007, takže nejde o neprokázaný experiment. Test provedený v říjnu 2024 v laboratoři Energy House 2.0 na Salford University ukázal u sestavy tepelné čerpadlo + soklové lišty nižší 24hodinové provozní náklady než u kombinace tepelného čerpadla s podlahovkou a radiátory. Jde o jeden konkrétní test jedné značky, ne o obecnou normu, ale naznačuje, že při správném dimenzování může systém konkurovat i provozně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková