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Němci zase jako okupanti? Dvě divize vojsk NDR v srpnu 68 hranice nakonec nepřejely

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ROZHOVOR. Východoněmecké jednotky měly v srpnu 1968 při invazi do Československa sehrát viditelnou roli – s úkoly zejména v severních Čechách. U hranic byly připravené dvě divize armády NDR, jejich vstup na československé území byl ale na poslední chvíli zastaven. Jejich otevřené nasazení mohlo jen 23 let po válce vyvolat mimořádně silné reminiscence. Historik Vojenského
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Zdroj: Srpen 1968, demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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