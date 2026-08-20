Borhyová na lodi v bikinách bez přehozu a bez studu. Ve 48 letech pózuje tak, že jí fanoušci odmítají věřit věk

4. července 2026 se na profilu Lucie Borhyové objevila galerie v jahodových bikinách: bazén, moře, sport, detail dekoltu. Popisek? „Miluju jahody a slunce.“ Pod příspěvkem se okamžitě začaly hromadit reakce, které u české moderátorky nejsou ničím novým, ale tentokrát měly ještě intenzivnější tón. „Jste úplná bohyně, na tohle už je potřeba zbrojní průkaz!“ napsal jeden z komentujících. Ohníčky přidal i Štefan Margita. A to šlo teprve o jeden díl letní série, která se táhne od května.
Léto v bikinách: časová osa, kterou šlo složit
Letošní dovolenkový obsah Borhyové není jednorázový výstřel, ale promyšlená sekvence. 10. května černé bikiny s enigmatickým popiskem „Ne všechno musí být řečeno nahlas…“. 13. června několik modelů plavek a záběr na dekolt z bezprostřední blízkosti, k tomu popisek „Manifestuji dovolenou. Proces spuštěn.“ Pak červencové jahody. A 9. srpna další mořské střípky navázané na pobyt v Andalusii. A komentáře na sebe opět nenechaly čekat. „To prostě není možné,“ napsal jeden z uživatelů, který obdivoval postavu moderátorky.
Co se oproti předchozím letům změnilo? Starší dovolenkové posty často pracovaly s dalším prvkem: ručníkem přes ramena, bílými šaty, pohlednicovým rámováním lokace. Letos je těžiště víc na postavě samotné. Přímější pózy, detailnější práce s dekoltem, minimum odváděcích manévrů. Žádná vulgarita, žádná nahota, ale odvážnější plavková prezentace, než na jakou byli sledující zvyklí.
Proč zrovna Španělsko a proč zrovna Margita
19. července potvrdila Borhyová pobyt ve Španělsku, 3. srpna pak slavila 70. narozeniny Štefana Margity. Oslavu popsala pro nova.cz s typickým nadhledem, včetně historky o číšníkovi, který na ni převrhl dvacet skleniček šampaňského. Místo oslavy? „Krásná restaurace Antonia Banderase s úžasným výhledem na moře.“
Nejde přitom o náhodné setkání celebrit. Borhyová opakovaně vysvětlovala, že její tatínek byl nejlepší kamarád Margity, rodiny se znaly od jejího dětství a společně jezdily právě do Španělska. Oblast Malagy je pro ni podle vlastních slov „druhý domov“; před časem si tam pořídila byt právě díky kontaktu od Margity a jeho zesnulé manželky Hany Zagorové.
Co stojí za postavou ve 48 letech
16. dubna 2026 oslavila Borhyová 48. narozeniny přímo při moderování. Fanoušci pod letními fotkami opakovaně píšou, že jí věk odmítají věřit: „nejkrásnější žena na světě“, „božská žena“. Vizuální kontrast mezi ženou, kterou čtvrt století znají z formálního zpravodajského studia, a uvolněnou postavou v bikinách u moře funguje spolehlivě každé léto. Letos ale intenzivněji než kdy dřív.
Sama moderátorka v dřívějších rozhovorech mluvila o tom, že po čtyřicítce „nic není zadarmo“. Běh, fitko, box, cvičení doma u televize, zdravější strava, méně ponocování, důraz na spánek. Zároveň ale přiznává, že miluje jídlo a sladké, žádná sterilní wellness persona. Spíš disciplína s lidským rozměrem.
Čtvrt století na obrazovce, pár vteřin v plavkách
Na TV Nova působí od roku 1997, Televizní noviny moderuje od roku 1999. 5. srpna 2026 to bylo přesně 27 let od prvního společného vysílání s Reyem Korantengem. Právě tahle délka buduje sílu každého letního příspěvku: čím déle ji diváci znají jako seriózní tvář hlavního zpravodajství, tím silněji rezonuje každý uvolněný záběr z dovolené.
A Borhyová to zjevně ví. Letošní série není spontánní úlet, ale vědomě budovaná letní linka od května do srpna. Čtyři měsíce, několik modelů bikin, jedno moře a komentáře, které se počítají na tisíce.
Číšník ve Španělsku na ni vychrstl šampaňské. Internet jí k nohám skládá komplimenty. Obojí, zdá se, zvládá se stejným klidem.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová