Kdo má doma po babičce krabici plechových vykrajovátek na cukroví, může od sběratelů dostat až 6 000 Kč

Při vyklízení pozůstalosti nebo jarním úklidu se stará plechovka s formičkami na cukroví obvykle ocitne na hromádce určené do kontejneru. Vypadá jako nepotřebná veteš a málokoho napadne, že by za ni někdo dal peníze. Zájemci se přitom najdou a u některých sad jde o částky, kvůli kterým se vyplatí obsah krabice před vyhozením v klidu probrat.
Za co sběratelé zaplatí nejvíc
Zásadní je, jestli máte jen jeden kus, nebo celou pohromadě zachovanou kolekci. Samostatné vykrajovátko z běžné produkce nikoho neobohatí, vyjde na několik set korun. Zajímavější bývají staré formy na čokoládu, u kterých se cena šplhá ke dvěma tisícům.
Skutečně zajímavou sumu ale přinese jedině ucelený komplet, ideálně sladěného vzhledu a se zachovanou dobovou krabicí. U opravdových rarit, například u sad zpracovaných v kubistickém stylu, se aukční nabídky pohybují kolem šesti tisíc korun. Konkrétně desetidílnou kubistickou sadu dnes v aukci potkáte s cenovkou, která se téhle hranici blíží.
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Orientační ceny podle typu kousku shrnuje přehled níže:
Co držíte Orientační cena Jednotlivé běžné vykrajovátko několik set korun, na inzerátech i několik desítek Starší formičky na čokoládu až kolem 2 000 korun Kompletní sada s původní krabicí až kolem 6 000 korun Co rozhoduje o ceně
Čím to, že jedna krabička skončí v koši a druhá vynese tisíce? Nejvíc přitom váží doba vzniku a řemeslný původ. Kousky vyrobené v malých českých dílnách za první republiky vznikaly ručně a v omezeném počtu, zatímco poválečné továrny je razily po statisících. Sériový kus proto zůstává hlavně vzpomínkou, kdežto dílenská práce má sběratelskou cenu.
Roli hraje i to, z čeho je formička udělaná. Starší kovy, tedy pocínovaný plech a různé slitiny, se při pečení chovají odlišně od moderního hliníku a znalci je vyhledávají právě proto. Body navíc přidá otištěná značka výrobce, podle níž lze dataci a původ dohledat. A cenu žene nahoru každý tvar, který vybočuje z řady, ať už jde o zvířecí figury nebo zdobné vzory z krátkých výrobních sérií.
Přečtěte si také: Za totality stála v každé spíži, po revoluci putovala do sběru. Dnes se o ni sběratelé přetahují a platí až 5 000 Kč O ceně formičky rozhoduje hlavně stáří a použitý kov, starší pocínovaný plech sběratelé vyhledávají. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak poznáte hodnotný kousek
Než sadu odsoudíte k vyhození, prohlédněte si ji zblízka. O stáří a ceně napoví hlavně tři věci:
Povrch. Starý kov bývá matný a spíš do tmava, často s jemným nádechem patiny. Tu si lidé snadno spletou s opotřebením, u letitých kousků ale svědčí o pravosti a sběratele spíš potěší. Zpracování. Ruční práci prozradí pečlivě vykreslený reliéf a ostře seříznuté okraje, zároveň u ní chybí spoje typické pro strojovou velkovýrobu. Kompletnost. Nejcennější je původní plechová schránka a celá sada pohromadě, protože komplet zvedá cenu mnohem víc než jednotlivé kusy. Proč zájem o retro náčiní roste zrovna teď
Formičky na pečení doprovázejí kuchyně celá staletí. Nejstarší podoby si lidé vyřezávali ze dřeva a plechové varianty přišly na řadu později. Ve větším se stříhaná kovová vykrajovátka rozšířila až v prvních desetiletích dvacátého století, kdy zlevnila a zlidověla.
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Táhne je hlavně vzpomínka. Střední generace se ráda vrací do kuchyní svého dětství a předmět s příběhem pro ni znamená víc než nablýskaná novinka. K tomu se přidává prostá vzácnost. V devadesátých letech zmizela spousta starého vybavení v kontejnerech, takže zachovaných kusů zbylo poskrovnu, zatímco poptávka podle aukčních síní během pár let citelně vyskočila.
Že sběratelství není okrajová záliba, ukazuje i jeho zázemí. Tuzemský Klub sběratelů kuriozit funguje od roku 1965, patří k největším u nás a sdružuje kolem tisíce členů napříč více než dvěma sty sběratelskými obory.
Než krabici prodáte, odložte drátěnku
Nejvíc hodnoty paradoxně zničíte snahou vrátit kovu lesk. Právě tmavý povrch a patina jsou to, co sběratel chce vidět, takže drátěnka ani agresivní čistič do hry nepatří. Když je potřeba sejmout prach, stačí kousky opatrně opláchnout ve vlažné vodě a nechat uschnout.
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Nejvíc vynesou aukční weby a sběratelské skupiny na sociálních sítích, kamenný bazar bývá slabší volba. Prodej zvednou ostré fotky z více úhlů a upřímný popisek, který nezamlčí ani případné vady. A pokud vás prodej neláká, nic se neděje. Formičky můžou klidně zůstat v šuplíku a příště jimi zase vykrojíte těsto, svou práci po desítkách let pořád odvedou.
Zdroje: https://www.nationalgeographic.cz/historie/vanocni-cukrovi-historie/, https://www.poznatsvet.cz/historie/stare-veci-z-kuchyne-cena/, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/stare-formicky/, https://aukro.cz/starozitne-retro-formicky-a-vykrajovatka-na-cukrovi-12669-46-ks-7034155708, https://cs.wikipedia.org/wiki/Klub_sb%C4%9Bratel%C5%AF_kuriozit, https://www.umimeporadit.cz/kdo-ma-doma-tyto-stare-kovove-formicky-na-pracny-po-babicce-ziskal-jackpot-tato-konkretni-sada-je-dnes-raritou, https://www.tiscali.cz/meri-sotva-3-cm-a-mozna-vam-lezi-zapomenuty-v-supliku-tenhle-kuchynsky-pomocnik-se-mezi-sberateli-ceni-na-6-000-kc-662724