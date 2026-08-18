Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Dítě se u úkolů nesoustředí? Rychlou úpravu pokoje lze provést ještě před začátkem školního roku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zdá se vám, že vašeho potomka v loňském školním roce domácí úkoly značně potrápily? Máte pocit, že se na učení doma zkrátka nedokáže soustředit? Příčinou často není nedostatek disciplíny, ale samotné prostředí dětského pokoje – nevhodně umístěný stůl, oslňující či naopak nedostatečné světlo, hluk nebo třeba špatný vzduch. Než začne nový školní rok, stále se dá stihnout několik rychlých úprav, které dítěti pomohou zlepšit koncentraci – a žádná z nich nevyžaduje rozsáhlou rekonstrukci.
Dětský pokoj

Dětský pokoj

Zdroj: Saint-Gobain
Reklama
Další články z Náš dům
Kolik stojí nová střecha a kolik ušetří renovace? Rozdíl může dosáhnout stovek tisíc korun
Kolik stojí nová střecha a kolik ušetří renovace? Rozdíl může dosáhnout stovek tisíc korun
Uklízejte chytře, ne déle. Pravidlo jednoho dotyku funguje
Uklízejte chytře, ne déle. Pravidlo jednoho dotyku funguje

Slyšeli jste o metodě tzv. jednoho dotyku neboli one touch? Pokud ne, stojí za vyzkoušení. Když se naučíte...

Tableta do myčky jako univerzální pomocník v domácnosti: sprcha i WC budou zářit čistotou
Tableta do myčky jako univerzální pomocník v domácnosti: sprcha i WC budou zářit čistotou

Vyzkoušeli jste nejrůznější triky, jak mít dokonale čistou toaletu nebo sprchový kout? Jestliže hledáte...

Jak urychlit zrání avokáda? Ne všechny tipy fungují
Jak urychlit zrání avokáda? Ne všechny tipy fungují

Avokáda z dovozu jsou na pulty našich obchodů dodávaná často velmi nezralá. Tvrdé plody pak odrazují od...

Tužková baterie nemusí skončit s prvním „vybito“. Jak jí prodloužit život a také předejít zbytečným škodám?
Tužková baterie nemusí skončit s prvním „vybito“. Jak jí prodloužit život a také předejít zbytečným škodám?

Tužkových a mikrotužkových článků si obvykle všimneme až tehdy, kdy ovladač zmlkne, hodiny se zastaví nebo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.