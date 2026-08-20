Babičky to dělaly u každého oběda: 1 krok před vařením a rýže nikdy nebude lepivá

Vysypat rýži z pytlíku rovnou do hrnce svádí každého, kdo spěchá s obědem. Jenže právě v tu chvíli se rozhoduje, jestli na talíři skončí nadýchaná sypká příloha, nebo jedna velká slepená hrouda. Naše babičky měly u plotny jeden zvyk, který dělaly úplně automaticky. Dneska ho spousta lidí přeskakuje, a přitom zabere jen pár vteřin u dřezu.
Tajemství se skrývá u dřezu, ještě než se hrnec stihne zahřát
Ten krok, na kterém všechno stojí, je propláchnutí syrové rýže studenou vodou. Nasypte odměřené množství do misky nebo na jemné síto a pusťte na ni proud studené vody. Zrnky přitom lehce protřásejte, ale mezi prsty je nemněte. Zpočátku odtéká zakalená, do běla zbarvená voda. Postup zopakujte dvakrát až třikrát, dokud nezůstane úplně čirá.
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Celá ta operace trvá minutu, nanejvýš dvě. Právě proto ji naše babičky zvládaly mimochodem, zatímco na plotně už bublalo maso. Byl to zvyk tak samozřejmý, že o něm nikdo nepřemýšlel.
Proč zakalená voda rozhoduje o výsledku
Ten bílý zákal, který z rýže odtéká, je škrob. Každé zrnko má na povrchu tenkou škrobovou vrstvičku a k ní se během dlouhé cesty z pole až do regálu nabalí ještě jemný škrobový prach. A přesně tenhle povrchový škrob slepuje zrna dohromady, jakmile se potkají s horkou vodou. Když ho spláchnete pryč, rýže po uvaření drží pěkně oddělená.
Věda k tomu ale přidává jeden zajímavý dodatek. Za tím, jak moc se uvařená rýže nakonec lepí, stojí hlavně amylopektin, další druh škrobu, který se uvolňuje až zevnitř zrna během vaření. Kolik ho která rýže pustí, závisí především na druhu. Dlouhozrnná a basmati ho mají málo a zůstávají sypké, kulatozrnná a sushi rýže ho obsahují hodně a lepí se prakticky schválně. Propláchnutí tedy hodně pomůže, ale samo o sobě zázrak neudělá, pokud sáhnete po nevhodném druhu.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Druh rýže Obsah amylopektinu Chování po uvaření Dlouhozrnná nízký zůstává sypká Basmati nízký zůstává sypká Kulatozrnná vysoký lepí se Sushi vysoký lepí se Voda, poklička a chyba, kterou dělá skoro každý
Sypká rýže potřebuje i správné množství vody. Osvědčené pravidlo zní jeden hrnek rýže a dva hrnky vody, u basmati stačí vody o něco méně. Málo vody rýži připálí a nechá ji tvrdou, přebytek z ní naopak udělá rozbředlou kaši.
Pak přichází nejčastější chyba vůbec. Během vaření rýži nemíchejte a ani nenadzvedávejte pokličku. Vypadá to jako neškodná kontrola, jenže každé zamíchání uvolní další škrob a z přílohy je rázem lepkavá hmota. Rýže potřebuje klid, stálou teplotu a vlastní páru pod pokličkou. Až bude uvařená, nadzvedněte a promíchejte ji vidličkou, aby se zrna oddělila, a pod pokličkou ji nechte pár minut dojít vlastním teplem.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat čisticí prostředky na sporák. Mastnotu rozpustí 1 věc ze spíže za pár korun Rýže potřebuje během vaření klid, každé zbytečné zamíchání z ní uvolní další škrob. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kapka oleje, na kterou babičky přísahaly
Další vychytávka z kuchyní předchozích generací je olej. Ještě než rýži postavíte na plotnu, vmíchejte jí do vody jednu malou lžičku oleje. Postačí obyčejný olej, klidně slunečnicový nebo řepkový. Každé zrnko se pokryje tenkou vrstvičkou tuku a ta mu brání přilnout k sousedovi.
Ještě spolehlivěji zabere, když syrovou rýži pár minut orestujete na lžičce oleje, teprve pak přijde na řadu voda. Že je hotová, prozradí dvě věci: začne prosvítat a v horkém hrnci pod vařečkou znatelně poskakuje. Potom ji zalijte a nechte podusit doměkka.
Kdy naopak rýži proplachovat nechcete
Mytí rýže ale není pravidlo pro každý pokrm. U některých jídel je totiž škrob přesně to, co potřebujete. Krémové rizoto nebo sladký rýžový nákyp drží pohromadě právě díky tomu, že se zrna pustí a vytvoří sametovou, spojenou konzistenci. Kdybyste rýži předem vymyli, o tuhle krémovost byste se připravili.
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Přesně opačně se chová rýže na sushi. Tu proplachujte klidně i několikrát za sebou, dokud z ní neodtéká úplně čirá voda, protože musí zůstat lepivá, aby držela tvar. U obyčejné sypké přílohy k masu, do salátu nebo na pánev ale babiččin krok platí beze zbytku: nejdřív pod vodu, teprve potom do hrnce.
Zdroje: https://www.kondice.cz/zivot/proplachovani-ryze-pred-varenim/, https://prima-receptar.cz/proplachovani-ryze-pred-varenim-je-dulezite-vite-proc-byste-to-meli-delat/, https://cooky.cz/je-zapotrebi-umyt-ryzi-pred-varenim-duvody-mozna-prekvapi/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/proc-proplachovat-ryzi-prakticke-rady-a-tipy/, https://www.toprecepty.cz/clanky/11779-jak-uvarit-krasne-sypkou-ryzi/